Descubren nueva especie de araña y la llaman 'Joaquin Phoenix'

Gracias a los tonos que posee el arácnido en su cuerpo, rojo, negro y blanco, es que científicos de la Universidad de Turku, decidieron escoger un nombre para la araña que rindiera tributo al actor estadounidense, ganador del Oscar gracias a su papel como el famoso payaso. Detalla la revista Anthropda Selecta.

"Para mí, elegir el nombre 'correcto' para una nueva especie generalmente lleva mucho tiempo, pero es una actividad divertida. Cuando vi la película Joker el año pasado, me di cuenta de la similitud entre esta araña y su personaje principal, que luego fue confirmada por algunos de mis amigos y colegas. Considerando todo esto, parecía un buen tributo llamar a la especie por el nombre tomado de Joaquín Phoenix, en reconocimiento de su fantástica descripción del personaje. Espero que esta especie sea tan memorable como la aparición del actor", detalló el taxonomista Alireza Zamani, de la Universidad de Turku.

Zamani detalló que desde hace años se encontraba en búsqueda de dicho espécimen desde que vio una foto de ella en redes sociales, lo que lo motivó a buscar otros ejemplares.

El animal también es conocido como 'araña de terciopelo' debido a la capa de pelaje que posee en su cuerpo.

#Loureedia_phoenixi Zamani & Marusik, 2020, a new species of #velvet_spiders from Iran that we named after #Joaquin_Phoenix, in recognition of his performance as #Joker, and as a reference to the similarity between the abdominal pattern of this spider and Joker's facial makeup. pic.twitter.com/0oadc2IY9S