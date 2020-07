Vamos a Washington con la frente en alto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que en su visita que realizará la próxima a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump se va con la frente en alto y reiteró que si como protocolo es necesario realizarse una prueba de COVID-19 lo hará porque no tiene nada que ocultar.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que aún no sabe dónde se hospedará porque la Casa Blair, residencia oficial para los invitados del presidente de la Unión Americana está en reparación, por lo que podría quedarse en casas de amigos que tiene allá o incluso, en la sede de la Embajada de México en Estados Unidos.

"Tengo entendido de que están reparando la casa (Blair) o algo así y ofrecieron pagarnos el hospedaje en un hotel. Yo estoy pensando en donde me voy a quedar porque tengo también amigos allá".

"En el tema del Covid le habrían pedido que se realizará algunas pruebas su staff más cercano, ¿es real o la Casa Blanco no ha solicitado esta prueba?", se le preguntó.

"Creo que está en el protocolo, y vamos a cumplir todos los protocolos, si hace falta nos la vamos a hacer, no tenemos nada que ocultar. Desde luego que sí, no me niego, se está analizando, todo sin problema, no tenemos que ocultar y vamos con la frente en alto, como representante de un gran pueblo, y de un gran país", contestó el mandatario.