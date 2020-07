Buenos días, queridos amigos golfistas, hoy hablaremos del pasado domingo 20 de junio, cuando yo creo que todos los que amamos y practicamos este bello deporte, no nos despegamos ni un segundo de la televisión o de algún otro dispositivo para ver esa ronda final del torneo RBC Heritage, donde el de Reynosa, Tamaulipas, salía de líder empatado con Tyrell Hatton y en el último grupo, sí, Abraham Ancer, quien nos animó a hacernos ilusiones de que después de 42 años, un mexicano volvería a ganar un torneo del PGA Tour, ya que fue en 1978 cuando el también fronterizo, pero de Tijuana, Víctor Regalado, ganara su último título en el máximo circuito, tras triunfar antes en 1974.

Realmente fueron momentos de emoción, pasando por dos horas de desesperación e incertidumbre, cuando el evento, debido a una tormenta eléctrica y algo de lluvia, tuvo que ser suspendido, suspensión que en mi humilde opinión le dio un poco más de tranquilidad a Ancer en cuanto al manejo de los nervios, ya que después de la pausa, jugó de una manera realmente espectacular, no falló un solo tiro y todos sus putt pasaban muy cerca del hoyo o caían. Nos tenía a todos con el alma en un hilo hasta el hoyo 18, donde realmente se veía difícil embocar ese último putt lejano para birdie y así forzar un desempate con Webb Simpson, pero fue sin duda, una gran actuación del mexicano y sus números son impresionantes en estos 3 últimos torneos: 44 golpes bajo par, solo por debajo de Bryson Dechambeau, con 46 golpes bajo par de campo, por lo que creo que la victoria no tardará mucho en llegar.

Y qué decir del primer triunfo de María Fassi en el Symetra Tour, antesala de la LPGA, donde además de ella participaron algunas otras jugadoras mexicanas y la lagunera Brenda González Chibli, quien finalizó en el onceavo puesto, felicidades y bien por ella. Todo este buen momento por el que están pasando muchos jugadores y jugadoras mexicanos (as), no es producto de la casualidad, esto viene dándose desde hace ya varios años, ya que la tapatía y ex número uno del mundo, Lorena Ochoa, lo que hizo fue romper el cascarón para que mucha más gente saliera de él, ya que en la actualidad tenemos jugadores y jugadoras en muchos de los tours más importantes del mundo, como es el PGA Tour, con Abraham Ancer y Carlos Ortiz, en la LPGA con Gaby López y María Fassi, tenemos jugadores en el Korn Ferry Tour, en el PGA Latinoamérica, jugadoras en el Symetra Tour, realmente son muchos, que me sería imposible mencionarlos a todos y todas.

Esto es producto del buen trabajo que se está haciendo en México desde los cimientos, con niños y jóvenes mediante la gira infantil y juvenil en las diferentes zonas del país, que han crecido mucho en cuanto a cantidad y calidad de jugadores, como nuevos clubes, y tees de prácticas públicas, donde además, se aplican las reglas del golf sin distinciones. Son dirigidas por las asociaciones correspondientes, de acuerdo a la zona geográfica del país. La Comarca Lagunera pertenece a la zona norte y todas ellas son reguladas por la Federación Mexicana de Golf y el CNIJ (Comité Nacional Infantil y Juvenil), al que por cierto, preside en la actualidad un lagunero. Es tanto el crecimiento de el golf infantil y juvenil, que el fabricante de bastones más grande del mundo para niños y jóvenes, US kits, desde hace ya algunos años realiza torneos en distintas sedes en nuestro país y algunas de las academias estadounidenses de enseñanza de golf más prestigiadas, han instalado en México sucursales, son cada vez más los jugadores y jugadoras que al término de su etapa en la Gira Infantil y Juvenil, emigran a alguna universidad de los Estados Unidos mediante una beca educativa, por jugar en el equipo representativo de la universidad, en la liga universitaria más competitiva del mundo, la NCAA.

Cada vez más entrenadores de golf de las universidades voltean acá a nuestro país, la gran mayoría de jugadores y jugadoras que están participando en los tours antes mencionados y la gira de Pros Mexicana, pasaron por este proceso. Hay otro sector muy importante, que es siempre a quien menos mérito se les da y esos son todos nuestros profesionales de golf, dedicados a la enseñanza y formación de niños y jugadores, que realmente son muchos, muy buenos y capaces, los hay a lo largo y ancho de la República Mexicana y cada vez más, ellos mismos se preocupan para estar mejor preparados y capacitados para ser más competitivos, muchos de ellos con certificación de Academias muy prestigiadas. Aprovecho la oportunidad para enviarles un gran saludo a todos ellos y felicitarlos, porque parte del gran momento que vive el golf mexicano, es también gracias a ellos.

Estoy seguro de que el golf en México seguirá creciendo y será cada vez más competitivo, gracias. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos. Si te gustó esta nueva sección, háznoslo saber y mándanos tus dudas, sugerencias y comentarios.