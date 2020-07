El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, revelando que desde hace 10 días antes del atentando contra Omar García Harfuch se tuvo conocimiento de que integrantes de un grupo criminal se trasladaría a la capital para atacar a algunos posibles funcionarios.

“Constantemente hay anuncios, llamadas, amenazas a servidores públicos y se toman precauciones siempre, en este caso, creo que 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para hacer el atentado, y se mencionaba a los posibles blancos, y entonces se dio la instrucción primero de informales y de cuidarlos”.

El mandatario indicó que esta información se obtuvo a partir de trabajo de inteligencia "que no es espionaje, y por eso creo que no fue más grave la situación, aunque fue algo muy delicado. No puedo decir más que eso".

TWITTER

López Obrador informó que invitó personal de la red social Twitter para informar sobre cómo operan los bots, "que son personas ficticias, y ojala ese día nos traigan, si pueden hacerlo, a quienes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter, que incluya a personas físicas y morales".

El presidente insistió que atacarlo se está convirtiendo en una actividad lucrativa, por lo que sus adversarios "debería cooperar" con parte en esos recursos en una obra social.

VIAJE A EUA

Sobre su viaje a Estados Unidos, el presidente indicó que se va el martes para estar a tiempo y el miércoles será el encuentro con Donal Trump, "hoy se va definir si nos acompaña el primer ministro Trudeau, o es una ceremonia del gobierno de EUA y nosotros, hoy vamos a saber eso".

"Seguramente vamos a platicar sobre otros temas; el presidente Trump cuando era joven como yo jugaba béisbol, era pitcher, llegó a tirar 80, 85 millas, nada más que yo en ese tiempo le bateaba a los pitchers que tiraban más de 100 millas, no es para presumir, entonces podemos hablar del béisbol y de muchas cosas, de todo pero sin confrontación".

Manifestó que se apegará al protocolo para reunirse con el presidente de EUA , incluso hacerse la prueba de COVID-19.

ATAQUES A SU ESPOSA E HIJO

El titular del Ejecutivo pidió a sus adversarios no atacar a su familia, "quiero aprovechar para decirles que es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va ser candidata a nada, es una mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad. Han emprendido contra ella y contra mi hijo, es conmigo, yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación".