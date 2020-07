Habilitan en parque camas para pacientes COVID

Ante el incremento de contagios de Covid-19, el gobierno de Tabasco habilitará una "burbuja" especial con 50 camas dentro del Parque Tabasco, lugar donde cada año se realiza la Feria Estatal, para atender a los pacientes que requieran hospitalización.

En entrevista el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, reiteró que las plazas y centros comerciales seguirán cerradas hasta que se realice una evaluación de cómo se encuentran los contagios de Coronavirus, esperando que en 15 días se puedan reactivar los locales en estos espacios, reconociendo que actualmente se han incrementado el número de hospitalizados, pero argumentó, que se debe a que los ciudadanos ahora sí hacen conciencia y acuden a tiempo para recibir atención médica.

"Es probable que la curva empiece ya a estabilizarse a la baja, pero debemos de ir generando todas las condiciones para que no se dispersen los contagios, ahora estamos viviendo, pues no momentos difíciles, porque no lo son todavía pero vemos ya que hay mayor ocupación en los hospitales ¿A qué se debe esto? Pues que ahora ya la gente tomó conciencia y llega de manera temprana al hospital a recibir la atención", indicó.

López Hernández, anunció que para evitar la falta de camas para atención se instalará una "burbuja" especial para recibir a los pacientes de Covid-19. "Vamos a abrir, seguramente ya otras áreas hospitalarias que teníamos como reserva, para que nos ayuden en la atención de los enfermos, es muy probable incluso, que en la segunda burbuja que se conoce, se pueda ya abrir en la zona del parque de feria, en unos 10 días, para tener una atención integral, no vamos a escatimar un centavo, no vamos a escatimar esfuerzos en garantizar la salud de los tabasqueños", aseveró.

Esta sería la segunda burbuja que se instala en Tabasco para atender a pacientes contagiados de Covid-19, la primera fue construida a un costado del hospital Juan Graham Casasus y tiene espacio para 40 camas con todo el equipo médico y aún no ha sido utilizada, pero ante el crecimiento de contagios, la Secretaría de Salud se está preparando, ya que a mediados del mes de julio podría haber hasta 15 mil enfermos de Covid-19 y podrían presentarse mil 400 defunciones, según estimaciones realizadas, por Fidel Ulín Montejo, profesor investigador y director general de Datametrika Consultoría Estratégica.