Repuntan contagios de COVID-19 en Saltillo

En los últimos días la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, ha registrado un repunte en las cifras de casos de coronavirus, esto al pasar de 373 a 564; es decir, 191 casos nuevos de COVID-19 solo en la última semana. Respecto a los decesos, se registraron siete muertes más para dar un total de 23.

Pese al incremento de casos y fallecimientos por esta enfermedad, el municipio de Saltillo continúa con la reapertura económica ya que hasta el momento no reporta saturación en los hospitales. Hasta el corte de ayer se registraba un total de 69 pacientes COVID hospitalizados en la capital.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que en la entidad se han aplicado más de 40 mil pruebas para detectar casos de coronavirus.

En rueda de prensa, el mandatario indicó que parte de la estrategia para frenar la propagación del SARS-CoV-2, es realizar la mayor cantidad de pruebas para detectar contagios y aislarlos de inmediato.

Riquelme Solís prevé que esta semana se alcancen las 50 mil pruebas aplicadas.

"De manera fría les digo que Coahuila está bien y que los promedios son aceptables. Ya les he dicho: no nos asustemos. Han salido brotes en instituciones públicas, en hospitales, en medios de comunicación y todos han sido atendidos. No tenemos porqué asombrarnos con lo que esta sucediendo, lo que debemos hacer es controlarlos y hacer las actividades de manera segura".

El gobernador indicó que el incremento de casos en la entidad se debe a la reapertura de los comercios, por ello indicó que el estado atraviesa una etapa "educativa" donde la población debe acatar las medidas sanitarias para salir de casa.

"Hasta para ir a comer a un restaurantes y salir a caminar deben seguir las recomendaciones y atenderlas. Yo creo que eso es parte fundamental. Si vas a ir a un comercio tienes que saber cómo ir y el comercio estará vigilado para que se cumplan con las recomendaciones sanitarias y si no las atiende, será clausurado", mencionó.

Por otra parte, según las cifras registradas diariamente, el promedio de confirmaciones de nuevos casos de coronavirus es de 90 al día.

"Hay focos amarillos y se están atendiendo, tal es el caso de Acuña, donde se ha enviado un hospital inflable", dijo el mandatario, y agregó que "vemos que la capacidad hospitalaria está estable en todas su regiones de Coahuila; únicamente en Acuña vamos a ampliar la capacidad hospitalaria y se implementarán una serie de acciones para generar cercos sanitarios efectivos", concluyó Riquelme Solís.

Tras un proceso de revisión entre las cifras registradas en los hospitales estatales y federales, la cifra de muertes por COVID-19 en el estado de Coahuila aumentó a 244, es decir, se agregaron 58 decesos más.

Fue ayer, al corte de las 19:00 horas, que la Secretaría de Salud informó sobre el proceso de conciliación de cifras (casos positivos y decesos) entre las diferentes instituciones de salud del estado y según datos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las 58 muertes que se agregaron a las cifras emitidas por la Secretaría de Salud de Coahuila, no se registraron en un solo día, sino en el periodo de mayo a junio.

De estos decesos, 31 ocurrieron en Torreón, 19 en Monclova, 5 en San Pedro de las Colonias y 3 en Saltillo.

El Gobierno estatal exhorta a la ciudadanía a quedarse en casa, salir solamente a lo necesario y seguir las medidas de higiene y prevención.