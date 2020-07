Lo mejor está por venir: presidente de los Algodoneros del Unión Laguna

La pandemia global del coronavirus COVID-19 impidió a los Algodoneros del Unión Laguna celebrar sobre el diamante su 80 aniversario como franquicia deportiva, al cancelarse la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El equipo Guinda tenía la intención de festejar al lado de su fiel afición, en el estadio de la Revolución, ocho décadas de sano entretenimiento, fomento del deporte y la unión familiar, sin embargo, esos planes se fueron por la borda, debido a la emergencia sanitaria. Los planes que había realizado el alto mando de la organización, no se quedarán archivados, simplemente se postergarán un año más, afirmó el presidente ejecutivo del equipo, el lagunero Guillermo Murra Marroquín, quien emitió una carta dirigida a los aficionados del Unión Laguna.

A través de su misiva, el joven empresario lagunero, que no ha podido tener un año sin turbulencias al frente del Unión Laguna, expuso su sentir ante la cancelación de la temporada, afirmando que fue una decisión difícil, pero por el bien de los aficionados y de toda la familia del beisbol. Expresó también algunos planes que realizó la organización hasta antes de que llegara la inesperada pandemia y aseguró que los Guindas volverán más fuertes en el año 2021, dejando en claro que lo mejor está por venir.

"Memo" Murra dirigió su carta a la "querida afición", iniciando con el tema de la cancelación de la campaña: "unos días después de que la Liga Mexicana de Beisbol cumpliera 95 años de vida, celebrando ininterrumpidamente su actividad, y derivado de varias reuniones entre las autoridades sanitarias federales y los 16 equipos que conformamos la LMB, se tuvo que tomar la difícil decisión de no llevar a cabo la Temporada 2020. Somos conscientes de que no hay nada antes de la salud, y por lo mismo, por más esfuerzos que se hicieron para tener las condiciones propicias para jugar este año, decidimos no exponer a toda la gente que se ve involucrada en la industria del beisbol profesional".

80 AÑOS de su fundación, cumplen los Algodoneros del Unión Laguna.

"Este año era muy importante para nuestros Algodoneros, ya que teníamos preparada una serie de eventos para festejar el 80 aniversario, queremos compartirles que los planes para dicha celebración siguen en pie para 2021, reforzando cada detalle que permita disfrutar a nuestros aficionados de lo que ha sido una historia con grandes momentos y figuras que han marcado a la organización guinda", añadió la misiva, previendo que la celebración especial para los Guindas, será aún más emotiva durante el próximo año.

No dejó pasar la oportunidad el directivo Guinda, para dejar ver a la afición que en las oficinas laguneras se realizó un gran esfuerzo por conformar un equipo competitivo que pudiera aspirar a los playoffs e incluso algo más. Reflejo fiel, es la firma de Omar Malavé, un mánager experimentado en Estados Unidos, incluso en Ligas Mayores, quien estaba listo para imprimir su sello con los Algodoneros, así como la firma de extranjeros de primera línea, como los lanzadores Jair Jurrjens, Dustin Crenshaw y Jenrry Mejía, además de mexicanos como Aldo Montes y jóvenes promesas como Francisco Hernández y Alejandro Flores, viejos conocidos de la afición.

El equipo estaba listo para quedarse con una interesante base mexicana encabezada por Ciro Norzagaray, Francisco Ferreiro y Missael Rivera, quienes habían tenido una muy buena temporada 2020; además, estaba por cerrarse la firma del relevista Maikel Cleto, quien jugaría como mexicano. "Estaba todo listo para una temporada histórica, un róster muy competitivo, con contrataciones de gran nivel, además de un mánager reconocido y un cuerpo técnico de calidad. También se había hecho una inversión importante para la remodelación del estadio, tratando de ofrecer una mejor experiencia a nuestros fanáticos", señaló Murra.

"Como organización seguiremos apoyando a nuestros peloteros, a nuestros colaboradores y a la comunidad de nuestra región, así como lo hemos hecho desde que inició esta pandemia con donaciones de despensas, cubrebocas y pruebas COVID, que ayuden a combatir el momento que vivimos. Mención especial para nuestros patrocinadores, aliados incondicionales en este esfuerzo por hacer de Unión Laguna un club que trascienda en lo deportivo y sea una influencia positiva en nuestra sociedad, en verdad, muchas gracias por su apoyo", expresó el directivo en su carta pública.

"Tengan la total seguridad que en mi persona y todo el equipo que conforma la organización de Algodoneros del Unión Laguna, existe un mayor compromiso con nuestra afición, por lo que ya estamos trabajando para que en 2021 regresemos más fuertes que nunca, sabiendo que Lo Mejor Está Por Venir Siempre", culminó su comunicado Guillermo Murra Marroquín, quien buscará que el próximo año al fin se le presente la oportunidad de entregar a los laguneros, un equipo acorde a las exigencias de la fiel y noble fanaticada.