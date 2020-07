LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Cuando hablamos del desierto, rápidamente se nos viene a la mente un lugar lleno de arena… dunas interminables de arena y más arena. Y ¿cuál desierto específicamente se nos viene a la mente? Pues el Desierto del Sahara, por supuesto, y lo imaginamos como si de verdad lo conociéramos "en persona", ¡pues sí! Basta con imaginarse mucha arena.

Curiosamente, en realidad no todo es así en "El Gran Desierto" (que es lo que en árabe significa la palabra "Sahara") y por lo general, en cualquier otro desierto del planeta Tierra, porque en todos ellos, la arena ocupa solo una pequeña fracción de su superficie. Incluso en la enorme superficie del Sahara, que es de aproximadamente nueve millones y medio de kilómetros cuadrados, ésta es ocupada por arena en no más del diez por ciento, o sea "nada más" unos 950 mil kilómetros cuadrados. El terreno restante son planicies, mesetas áridas y pedregosas en donde predomina a la vista la grava y rocas sueltas.

Como quiera, estamos hablando de una cantidad grande, enorme de arena y es tanta que las partículas más pequeñas (lo que conocemos como "polvo de arena") se levantan con el aire y cada año producen un impresionante fenómeno en el que una nube de polvo viaja atravesando el Océano Atlántico y llega a diferentes lugares del continente americano. Este fenómeno, aunque es impresionante, no es especialmente peligroso para los animales o los humanos, al final de cuentas es solamente polvo… pero para los que sufrimos de alergias, ¡es una verdadera tortura! Como le digo, esto pasa cada año, así que no hay que alarmarse con las ideas del "fin del mundo" y el "Apocalipsis". Tranquilos todos, por favor.

La palabra "desierto" viene del latín desertus que significa abandonado, desolado, y claro, pues los desiertos generalmente están desiertos porque no hay gente. Se supone que, con la pandemia que nos aqueja mundialmente, las calles de las ciudades deberían de estar desiertas porque toda la gente debería estar resguardada en sus casas. Debería, pero no es así del todo.

El soldado que abandona a su tropa, a su bandera y en general a sus deberes es un desertor, porque deserta (no desierta) y el origen de la palabra es el mismo que ya le platiqué de desierto.

En inglés, desierto es desert y el postre (ese platillo dulce que se sirve al final de la comida) es dessert. Diferenciadas nada más por una 's' adicional, casi son la misma palabra y siempre me he preguntado: ¿tendrán alguna relación? Investigando un poco, ya me contesté: resulta que sí. Principalmente los estadounidenses (no tanto los británicos) llaman dessert al postre, porque es una palabra que les llega a ellos del francés, y como los franceses son muy estrictos con sus platillos, el postre lo sirven sólo cuando ya se han retirado los platos de la comida previa y la mesa queda limpia, libre, desierta.

Por eso, el postre en inglés es dessert y sí tiene relación con "desierto". ¡Fíjese nada más!

ME PREGUNTA: Rita Domínguez:

¿Está bien dicha la palabra desertificar, o es desertizar?

LE RESPONDO:

Supongo que se refiere a transformar en desierto a una tierra que es fértil; con ese significado, tanto "desertizar" como "desertificar" son correctas y aceptadas por la Academia.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

El que no quiera vivir sino entre justos, que viva en el desierto.