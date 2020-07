Titular de Cultura de Coahuila da positivo a COVID-19

En el breve comunicado, se detalla que el funcionario, identificado como del sexo femenino, es un caso asintómatico y ya se encuentra aislado en su domicilio.

Tras lo anterior, la titular de la dependencia, Ana Sofía García Camil, informó a través de sus redes sociales que había resultado positiva a la enfermedad.

Ante esto, las autoridades estatales iniciaron protocolos de actuación y se activó la vigilancia epidemiológica correspondiente.

Entre las acciones se encuentra la sanitización de las oficinas y el cerco sanitario.

Me han comunicado que resulté positiva en la prueba que se me practicó de #COVID19. Soy asintomática, me encuentro bien. Le he informado al Gobernador @mrikelme y continuaré trabajando con ánimo desde casa, siguiendo todas las recomendaciones de la @SS_Coahuila