Regresan a sus casas a 860 mineros de Minosa

Un total de 860 trabajadores sindicalizados de Minera del Norte (Minosa) asignados a la unidad Minera Carboeléctrica Río Escondido (Micare) en Nava, fueron regresados a sus casas al no tener producción en la extracción de carbón.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDMMSC), explicó que “las dos minas y la planta lavadora de carbón están paralizadas. No hay producción, no hay demanda, no hay compra de carbón”.

