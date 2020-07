SOBRE EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD

Como resultado de un resurgimiento de infecciones de COVID-19, y la falta de control en el continuo contagio de la población estadounidense desde su inicio como pandemia, el viernes pasado el médico inmunólogo, científico, y Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en el vecino país, el Dr. Anthony Fauci, hizo un llamado a la comunidad, vía la agencia de noticias CNN. EL Dr. Fauci habló sobre la responsabilidad social como factor esencial para la prevención del contagio desmedido del virus, y expresó de manera enérgica y elocuente que la gente debe asumir una "responsabilidad individual y social para prevenir el contagio de la gente vulnerable." Agregó, "la gente sigue infectando otra gente, y al final, personas de grupos vulnerables, quienes pueden ser los abuelos, tíos, o un familiar recibiendo tratamiento para el cáncer (radiación, quimioterapia), serán infectados también." El galeno fue enfático que todos tenemos una responsabilidad de seguir las precauciones recomendadas por las autoridades de salud para controlar el brote del virus, no solo con nosotros mismos, sino también con aquellos en nuestros grupos sociales. Las afirmaciones claras y directas del Dr. Fauci permitieron reflexionar sobre el concepto de responsabilidad individual y social, y su importancia en muchos aspectos de nuestras vidas.

El sentido de responsabilidad es un estado de consciencia de una persona sobre sus obligaciones, y sus propias acciones en su interacción con otras personas. Esto incluye el conocimiento y seguimiento de reglas, leyes, y expectativas de conducta en general. Como su nombre lo dice, responsabilidad es la habilidad de responder a las circunstancias en nuestro alrededor. Ser responsable quiere decir ser una persona quien cumple lo que promete, y responde a sus compromisos sin lugar a dudas. Ser responsable es aceptar que se cometió un error, sin excusas, y sin culpar a otros. Al admitir errores se muestra una disponibilidad a aprender de una experiencia, y cambiar o corregir lo que no es aceptable de una conducta problemática. Cuando se cree que hay una necesidad de modificar comportamientos que no son deseables, se habla de un buen sentido de responsabilidad. Muchos que no creen en la aceptación de errores, o defectos personales, se estresan fácilmente porque admitir que algo no está bien implica manifestar algo muy personal, o de quiénes son en realidad. Por lo general una persona responsable es una persona digna de confianza.

Existen casos extremos en el sentido de responsabilidad. En situaciones irresponsables una persona es incapaz de cumplir con sus obligaciones, y espera que otros hagan las cosas por ella. En casos menos frecuentes, donde uno "se pasa de ser responsable," la persona generalmente hace más de lo debido por otros, o tiende impulsivamente a tratar de resolver sus problemas. Esta forma de ser responsable muy probablemente se desarrolló desde temprana edad debido a que uno o ambos padres fueron irresponsables por diversas razones, depresión clínica, alguna enfermedad crónica, o abuso de alcohol y drogas. Una situación donde el menor fue "un pequeño adulto."

Muy frecuentemente el sentido de responsabilidad está ligado a la tendencia de culpar a otros, por ejemplo, culpar al tráfico por llegar tarde al trabajo, o a la computadora por errores de información en un reporte, o a las obligaciones y problemas en el trabajo por haber fallado en el matrimonio, etc. Culpar a alguien es el acto de atribuirle a una persona una falta o un delito que supuestamente ha cometido. Consiste en emitir un juicio sobre alguien en donde se implica que sus acciones son socialmente y moralmente irresponsables. Hasta cierto grado, culpar a otros es una forma de devaluación o degradación personal del culpado, y una sensación de liberación de responsabilidad por parte de la persona que culpa.

El Dr. Fauci se refirió a una responsabilidad social ante una situación incontrolable del COVID-19. Este tipo de responsabilidad quiere decir que cualquier persona integrante de un grupo, empresa, ciudad, estado, o país, tiene un nivel de responsabilidad hacia la sociedad. Es un concepto ético que sugiere el deber u obligación de un individuo a responder en beneficio de la sociedad en general. Ser responsable socialmente implica el bienestar de la sociedad, incluyendo un equilibrio de su ecología o medio ambiente, la salud de la gente, y la economía.

Asumir responsabilidad social durante la crisis de la pandemia es una opción y actitud voluntaria, una circunstancia ética y moral, y por lo mismo existe en la conciencia de cada persona. El seguimiento de las recomendaciones de las autoridades de salud es un forma de ser responsable. Si por alguna razón no las ha seguido, quizá es el momento de empezar. Gracias por su interés en esta columna.