Condena comportamiento de Beatriz Gutiérrez

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, condenó el comportamiento en las redes sociales de la esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Mueller, quien respondió de una manera grosera y prepotente el mensaje de un ciudadano que reclamaba atención a las familias de los niños con cáncer que no están recibiendo sus medicamentos.

"Son cosas que no deberían ocurrir, menos, viniendo de alguien que representa a esa institución tan fundamental para los mexicanos que es la Presidencia de la República. Pero está sucediendo porque así es la 4T: absoluta insensibilidad. El único que les importa es el presidente. Todos los demás somos, para ellos, ciudadanos de cuarta. Por eso le pusieron ese mote a su proyecto".

Recordó que no son únicamente los pacientes con cáncer los que están sufriendo la falta de medicamentos, sino que son muchos los que padecen los efectos de la mal llamada austeridad: "al presidente no le importan los que están sufriendo, los hechos dicen más que las palabras. Y solamente quienes tienen un interés directo en la 4T, son los únicos que no ven el desprecio con que se trata a las víctimas, los enfermos y el mundo de personas que se está quedando sin empleo. No hemos tenido un gobierno más indolente e insensible que el actual".

El diputado invitó a la ciudadanía a seguirse movilizando: México no es un país de un solo hombre".