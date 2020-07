Las palabras tienen palabra

Hay millones de historias y curiosidades que se encuentra uno, en libros, revistas, y por supuesto, en internet. Son datos que nos llaman la atención por insólitos, (los famosos "¿sabías que?") que muchos de ellos no tienen realmente alguna finalidad práctica al conocerlos, pero es un hecho que despiertan nuestro interés.

Hoy tomo la letra 'c' y busco palabras que empiecen con ella, para luego buscar algún dato curioso o insólito y compartírselo. Por cierto (y por si usted no lo sabía) lo insólito es lo raro, lo poco común; in es un prefijo privativo, entonces lo in-sólito es lo contrario a lo sólito, que obviamente es lo acostumbrado, lo que se suele hacer comúnmente. Empecemos:

Calor: los humanos sudamos con el calor y podemos llegar a perder hasta un litro de líquido por hora. Si le da frío en los pies, la mejor manera de calentarlos es poniéndose un sombrero, porque el ochenta por ciento del calor humano se pierde por la cabeza.

Camello: el camello tiene jorobas… ¡n'hombre! ¿en serio? Sí, eso lo sabemos, pero ¿qué tienen adentro las jorobas? ¿Ahí guardan el agua? No, las jorobas son de grasa y de ahí obtienen energía si lo requieren.

Camaleón: ¿Cambian de color? Sí, pero no como dicen que puede camuflarse imitando casi perfectamente el color del fondo. Eso es un producto de las caricaturas. En realidad, el color de la piel del camaleón cambia según la luz, la temperatura y otros factores especiales como el estado de ánimo del animalito.

Capital: ¿Cuál es la capital del estado de Nueva York, en Estados Unidos? No, no es la ciudad de Nueva York, sino Albany, una población pequeña con unos cien mil habitantes. Ah, y la capital de nuestro país, la Ciudad de México, se hunde unos veinte centímetros por año.

Corazón: nuestro corazoncito no se sitúa a la izquierda del tórax sino en el centro de este, nada más la punta se orienta hacia la izquierda… y así es.

Cero: el número cero, en Europa, originalmente se representaba con un punto, nada más que los deudores eran bien "listillos desde chiquillos" y le borraban puntos a los documentos de sus deudas. Así que se empezó a acostumbrar el encerrar los puntos en un círculo para destacarlos y que no los borraran; ese círculo luego se convirtió en el símbolo del número cero.

Cebra: ¿De qué color son las rayas de la cebra? ¿Negras o blancas? Las rayas son blancas, ya que el pigmento de su pelo es de color negro pero en ciertas áreas no se activa éste, quedando el pelo de color blanco en esas partes.

Qué curioso, ¿verdad?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Sarahí Vela pregunta: ¿La pareja de "la foca" es "el foco"?

LE RESPONDO: Claro que no; se le llama foca macho.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada.