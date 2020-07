Personal sanitario demanda equipo de protección para atender COVID-19

"¡No somos héroes, somos seres humanos!", gritaron poco más de cincuenta trabajadores de la salud de la SSa, IMSS, ISSSTE y servicios estatales de salud frente a las oficinas centrales del Seguro Social, con esas palabras exigieron equipo de protección personal para atender a pacientes con COVID-19.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se preparaba para celebrar el segundo aniversario desde que ganó la elección presidencial, el personal de salud guardó un minuto de silencio por aquellos compañeros que se contagiaron del nuevo coronavirus y fallecieron.

"Guardemos un minuto de silencio por los compañeros y los pacientes que han muerto por la pandemia, hay que recordarle a los funcionarios que no somos héroes, sino seres humanos", dijo Rafael Soto, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Luego de prender velas blancas en honor del gremio, trabajadores que integran la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud tomaron los carriles centrales de Paseo de la Reforma para dirigirse a la sede de la secretaría de la Salud.

"Nos piden dialogar, no hay que cerrarnos, pero esperaremos hasta las seis de la tarde y si no hay respuesta, seguiremos en las calles, protestaremos hasta hacernos escuchar", expresó Alejandra, enfermera del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE.

En entrevista, Rafael Soto comentó que ingresarán a la Ssa para entablar una mesa de diálogo con autoridades de las cuatro instancias sanitarias.

"Hay personal muriendo porque no hay equipo de protección, los médicos y enfermeras tienen miedo de denunciar, no lo vamos a permitir, no más 'charrismo' sindical, tenemos que defender nuestros derechos".

Otra exigencia es que se reinstale en sus puestos a profesionales de la salud que presuntamente fueron despedidos tras evidenciar la situación que se viven en las unidades médicas en las que laboran.

"En las marchas, los trabajadores no se quitarán su cubrebocas, porque temen represalias, ya despidieron a compañeros de las cuatro instituciones y no toleraremos injusticias".