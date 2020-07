Nombran a mexicana como vicepresidenta de grupo internacional antilavado

Se trata de la primera mujer mexicana en ocupar este puesto en el grupo antilavado con sede en París, Francia y del que México es miembro desde el año 2000 cuando fue aceptado como integrante de pleno derecho.

Elisa de Anda, será la segunda a bordo del GAFI, quien en ese periodo acompañará la presidencia de Marcus Pleyer, quien actualmente es director general adjunto en el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania.

La mexicana es una funcionaria que trabaja en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 2016, fue designada por el gobierno mexicano como Coordinadora del Proceso de Evaluación Mutua de México por el GAFI, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se desempeñó como representante y punto de contacto entre el equipo de evaluación del FMI y las autoridades mexicanas. Del 2015 al 2019, se desempeñó como agregada de la Embajada de México en Washington, DC.

Es una abogada egresada de la Universidad Iberoamericana con estudios de Maestría en Derecho de la Universidad de Harvard; tiene otra Maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy.

Ningún mexicano había ocupado esta posición, con excepción de Luis Urrutia, quien de 2010 a 2011 fue el presidente en turno del GAFI, en calidad de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la sesión plenaria virtual, Xiangmin Liu presidió su tercera y última sesión bajo la presidencia de China. En tanto que el nuevo presidente, Marcus Pleyer, presentó su plan de trabajo.

Puso de manifiesto que los desafíos sin precedentes de la pandemia de Covid-19, están poniendo a prueba la capacidad de respuesta del GAFI.

Sin embargo, se comprometió que bajo la presidencia alemana, el grupo antilavado continuará apoyando a la comunidad internacional, para lograr una acción contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, consistente y coordinada.

Aseguró que GAFI puede contribuir más explorando patrones de actividad criminal y desarrollando buenas prácticas y posibles respuestas de política, incluida la orientación sobre cómo aprovechar al máximo la flexibilidad incorporada en el enfoque basado en el riesgo.

Congratulations to Elisa de Anda Madrazo on becoming the new FATF Vice President. She is Director General in Mexico’s Ministry of Finance and Public Credit. More on her appointment and the FATF's new President Dr. Marcus Pleyer herehttps://t.co/Fs32eXHjvq pic.twitter.com/LMu3TJSsWq