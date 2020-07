Que la NBA pueda volver a jugar ya es una victoria: Marc Gasol

El pivote de los Toronto Raptors de la NBA, Marc Gasol ha reconocido este miércoles, respecto al retorno de la NBA a la competición, que "volver a jugar ya es una victoria. El gen competidor es lo que nos mueve a los jugadores y más al tener cerca la opción de ganar un anillo".

"Vamos a ir a muerte. Somos un equipo en el que nuestra mejor virtud es la fuerza mental. No ponemos excusas a las derrotas, tenemos confianza en lo que hacemos y nos vemos capaces de superar todos los obstáculos. La pasada temporada perdíamos 2-0 e la final y ganamos el título porque sabemos ayudarnos en momentos complicados", añade el catalán.

Llala atención su aspecto físico, más fibrado y delgado. Explica que, "ha sido posible al tener el tiempo para hacerlo, sobre todo después de momentos de frustración en la temporada por no tener el ritmo adecuado para los retos que tenía adelante. La temporada pasada se alargó muchísimo tuve un verano ocupado en el que ganamos el Mundial con la Selección".

No tuve tiempo de trabajar en el tema físico y con el parón nos pusimos a trabajar, a recuperar la lesión de isquiotibiales y diseñamos un plan entre mi preparador personal y el los físios del equipo y trabajamos para eso, con tiempo y el resultado ha sido muy satisfactorio".

La próxima temporada acaba contrato y no se deja llevar por los rumores por su futuro porque, "no me preocupa porque ahora nos hemos de concentrar absolutamente en esa fase final atípica e inusual que nos llega. Pensar en otra cosa seria poco profesional y cuando llegue el momento de decidir, lo decidiremos con las cartas sobre la mesa.Ahora solo tengo ganas de afrontar la fase final y quiero ayudar al equipo a luchar de nuevo por el anillo", ha concretado.

En una conferencia telemática desde Fort Myers (Florida) donde los Raptors, actuales campeones, se encuentran desde el pasado día 22 realizando una mini concentración hasta que la próxima semana se trasladarán a Orlando, 250 km al norte, para empezar la fase final de la NBA 2019-2020 junto a otros 21 equipos.

La competición empezará 30 de julio y última fecha prevista para el séptimo y último partido de la Final será el 13 de octubre. Todos los encuentros se disputarán en el Walt Disney World Resort de Orlando.

Esta temporada he tenido muy poca continuidad debido a los problemas físicos y en el parón ha sido una oportunidad para recuperar el isquiotibial y afrontar el final de temporada con las máximas garantías.

La lesión solo le permitido jugar de 36 de los 64 encuentros de su equipo con una media en 27,5 minutos por partido de 7,6 puntos, 6,3 rebotes y 3,4 asistencias.

No le ha sorprendido la rescisión del contrato por parte del Barça del que fuera su entrenador, Svetilacv Pesic porque "los profesionales, seamos jugadores o entrenadores sabemos esto puede pasar porque estamos destinados a cambiar constantemente cuando no se logran los objetivos; siempre es así".

A sus 35 años hay que habla de una retirada aunque él no quiere halbr mucho sobre eso lo que si reconoce es que,"mi ilusión sería retirarme en el Girona, el club que presido, ya esté en ACB, LEB Oro o LEB Plata para demostrar todo mi compromiso por esa ciudad y agradecerle todo lo que representó y representa para mí".

El hecho que exista la posibilidad de que la fase final de la NBA no pueda celebrarse por la situación de la pandemia del COVID-19 es algo que no se plantea ya que "estoy dispuesto a acatar lo ha decidido el grupo mayoritario de jugadores. Estoy en Florida y aquí hay 9.000 casos nuevos por dían. El equipo está en una 'burbuja' en la que nos hacen test PCR cada dos días y con las medidas de seguridad y sanitarias más estrictas".

"Lo más difícil para mí es estar apartado de la familia, soy jugador, pero ante todo soy marido y padre de dos hijos, y ellos forman parte constante de mi estado de animo; el estar a tanta distancia es lo más complicado".

La postura del equipo ante el movimiento 'Black Live Matter'es "de total unión y con una postura de rechazo al racismo. Lo que debemos hacer como individuos y como equipo es dar un paso adelante contra ese racismo que ves a menudo a tu alrededor".

"Estamos muy motivados para esto y jugando esta fase final la gente estará pendiente muy pendiente de este deporte y seremos el altavoz de forma positiva de ese movimiento", ha incidido.

Se ha mostrado critico con Donald Trump porque "no ejerce el liderazgo que debe representar a toda sociedad. Un líder tiene que unir a la gente y liderar de forma más positiva y no usar el mensaje de poca tolerancia que esta enviando".

Uno de sus deseos es ver a su hermano Pau, "pero la parte del jugador es secundaria, solo ver al hermano al que hace meses que no veo y sé lo dura que es la lesión que tiene porque la he pasado y por mucho que sigas el protocolo es un proceso que no es fácil. A ver si estará a punto para jugar, aunque hay cosas mas importantes que eso".