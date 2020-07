'¿Hasta cuándo va a acabar esto?'; mujer llora tras ser 'detenida' por policías

Por medio de un video difundido en redes sociales, se ha viralizado la situación de una vendedora de flores que denunció haber sido 'víctima del abuso policial' en la Ciudad de México, mientras ella trabajaba en las calles comercializando su producto.

De acuerdo a la información compartida por 'Vale Fleming', quien compartió el clip en Twitter, agregó que la mujer que aparece en éste responde al nombre de Silvia, quien suele vender flores en la colonia Florida, de la alcaldía Álvaro Obregón. Además de aprovechar para pedir al público que apoyen a la señora.

"Hola amigos, hoy me encontré con la señora Silvia. Me contó cómo unas policías la golpearon, la insultaron y se movieron sus flores. Ella se encuentra en la calle de Moras en la colonia florida, si pueden ayudar comprándole, podrían ser excelentes Ayúdenme compartiendo"

En el clip la mujer dice que suele vender cerca del Monumento a la Revolución, pero que lamentablemente se ha visto en dificultades debido a la pandemia, ya que 'todo está cerrado'.

"Ya estamos cansados, yo tengo hijos que mantener, tengo que pagar renta. Me han agarrado los de las camionetas (los policías), ya van dos, tres veces que me golpean, me quitan mis cosas. Hacen lo que quieren. Yo no hago mal a nadie, no ando robando, yo ando trabajando sanamente. Nos llevan al 'torito' y ahí nos encierran ¿Hasta cuándo se va acabar esto? Le pedimos al señor Andrés Manuel que nos ayude para que ya se acabe todo esto, ayúdenos por favor", detalla la mujer en el video.

