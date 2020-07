Y a la lista de alcaldes que no más no dan una en el manejo de la pandemia que nos trajo el fastidioso coronavirus COVID-19, y que con sus acciones juegan peligrosamente con la salud de los ciudadanos y, además, el renglón de seguridad también se lo pasan olímpicamente por el "arco del triunfo", se suma el mandamás de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez. Nuestros subagentes, vestidos de pruebas rápidas de COVID, cuentan que el edil de Chávez… Perdón, Francisco I. Madero, es uno de los más renuentes a las estrategias interestatales para combatir la contingencia, ya que piensa que el municipio que a veces gobierna es un "paraíso" donde reina la tranquilidad y por eso le pareció poca cosa acudir a la Reunión del Plan Regional de Seguridad Ciudadana en el Centro de Convenciones, a la que convocó el fiscal general de la provincia, Gerardo Márquez, y adonde se apareció sin avisar el "góber" Miguel Riquelme para cacarear una y otra vez que los números de incidencia delictiva en la entidad van a la baja.

La cosa es que el alcalde de Madero fue el único edil lagunero que le hizo el desaire al fiscal Márquez, aunque no es la primera vez que don Jonathan desprecia las reuniones. A decir de nuestros subagentes, en los pasillos de la presidencia de Madero, dicen los malquerientes que el morenista anda "muy ocupado" y desesperado haciendo uno que otro negocillo, cobrando comisiones a proveedores y arreglando a regidores para que le autoricen las cuentas públicas, "más parchadas que el pantalón de un mecánico", por lo que los temas relacionados a la salud y la seguridad de los ciudadanos ha pasado a segundo plano. Por cierto, ese municipio tiene a la fecha 221 contagios de coronavirus, 10 decesos y una temible tendencia al alza, ya que la Sana Distancia y los cubrebocas no más los ven en la televisión.

***************

Quien ahora ni reclamó ni echó culpas, de acuerdo a nuestros subagentes, disfrazados de músico desempleado, fue el mismísimo alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, durante el reporte sobre la Reactivación Económica de Coahuila que se dio a conocer en el Subcomité de Salud, donde el gobernador Miguel Riquelme hasta sudó frío al momento de referirse a las secuelas de la pandemia que ha dejado la pérdida de empleos, pues, de acuerdo a las cifras del Instituto del inSeguro Social, Torreón ocupa, después de Saltillo, el segundo lugar a nivel estatal, con poco más 6 mil 500 fuentes de trabajo perdidas. Y por más que don Miguel expresó su confianza para avanzar en la reapertura de más giros comerciales en Torreón en la medida que se dupliquen los esfuerzos para prevenir los contagios y hasta le echó flores al alcalde Zermeño porque "se ha sumado al esfuerzo estatal", los representantes de las cámaras empresariales dijeron seguir esperando algún programa de estímulos fiscales municipal para apoyar a los micro o pequeños empresarios golpeados duramente por la pandemia. Por cierto, durante la reunión, Riquelme se extendió desde la fronteriza Acuña, flagelada por el número de contagios de coronavirus, hasta la hermana república de Gómez Palacio, y con gran enjundia el ahora gobernador metropolitano urgió para que ya se abra el nuevo Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio. Como si también mandara en Durango, con eso de que anda muy amigo del "góber" José Rosas Aispuro Torres. A decir de nuestros subagentes, hasta bromeó medio nervioso y dijo que no le importa si lo invitan o no a la inauguración que supuestamente hará el propio jefazo de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, y recalcó que la urgencia de que abran ese hospital tiene como objetivo desfogar la carga hospitalaria que actualmente sufre La Laguna de Coahuila por la atención de personas de municipios duranguenses.

***************

A quien rebautizaron en los pasillos de la grilla política fue al notario público y "espurio" dirigente estatal del vapuleado Partido Acción Nacional, Jesús de León Tello, a quien ahora le dicen "La Chimoltrufia", por aquello de que "como dice una cosa, dice otra". Y es que después de que apenas hace unos días propalaba por todos los rincones de la provincia que las elecciones para renovar a los becarios que cobraran los próximos tres años en el Congreso del Estado se fueran para el año entrante e incluso salió con la ocurrencia de nombrar un congreso interino y hasta pensó en modificar la ley, según nuestros subagentes, avezados en la cosa política, por el miedo a que su partido recibiera una paliza, de la noche a la mañana el "mandadero" del excandidato a la gubernatura Guillermo Anaya salió con que su partido siempre sí está listo para la contienda, incluso si se reanudara el proceso de inmediato "con o sin contingencia". Razón por la que varios de sus colegas, que ya no hallan la hora para que se vaya de la dirigencia estatal, dicen que el despistado presidente del partido siempre anda a cien cuadras del desfile, como trae a lo que queda de Acción Nacional, y no más no halla qué hacer para lograr, sin que le cueste, claro, un poco de atención de los medios de comunicación.

***************

Lo más certero que se tiene a una fecha de inauguración de uno de los elefante más blancos de La Laguna, el Hospital General de Especialidades, en la hermana república de Gómez Palacio, es la próxima semana, cuando por fin se espera que el nosocomio abra sus puertas y atienda a los pacientes contagiados por COVID-19 en La Laguna de Durango. Nuestros subagentes, disfrazados de médico agotado, nos informan que la inauguración es prácticamente un hecho, más porque algunos encargados de la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicaron con miembros de seguridad de Coahuila para que les den una manita en eso de garantizar la integridad del preciso durante su visita a La Laguna, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Lo que volvió a llamar la atención de los subagentes es que, viniendo a Durango, pidan a Coahuila la ayuda en materia de seguridad, pero lo que más dio de que hablar es que quien anda preguntando por todos los rincones si es cierto que el "gran tlatoani" visitará Gómez Palacio es la alcaldesa de la "alternancia" Marina Vitela, quien hasta el momento no sabe nada de nada, como si perteneciera a otro partido diferente y muy distante a la Cuarta Transformación. Incluso hay quienes aseguran que, como de costumbre, a doña Marina le tocará conformarse con ver al presidente desde la tribuna, como una 'amlover' cualquiera, lo que habla mucho de las pocas relaciones que la alcaldesa tiene en la capirucha del 'smog', de donde no se toman ni siquiera la molestia de avisarle que el presidente tendrá gira por su municipio; digo, ya ni porque pertenecen al mismo partido... Digo, movimiento político.

***************

Y hablando del otro lado del Nazas, los que andan desatados y con la misión de volverse la dirección más rentable de la Administración municipal son los muchachos de Tránsito y Movilidad Urbana, que dirige el flamante Arturo Sánchez, quienes se han vuelto implacables a la hora de aplicar el alcoholímetro. Aunque de tanto ver series policiacas de Netflix les ha dado por esposar y someter a los mal portados conductores que caen en sus redes, independientemente del grado de alcohol que presenten; incluso algunos afectados han denunciado que en varias ocasiones ni siquiera se toman la molestia de aplicar la prueba, sino que simplemente se basan en el poderoso olfato de los elementos para detener al estilo 'hollywoodense' a quien se haya pasado de copas. A decir de nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, varios ciudadanos resentidos están preparando una denuncia ante autoridades estatales por el comportamiento de los agentes, sustentadas en las indiscretas grabaciones de celular que han logrado realizar. Lo que también ha incrementado, además de los contagios del terrible coronavirus, en la vecina ciudad es el número de mordidas de los muchachos de Vialidad, quienes argumentan que los mandos superiores les están exigiendo cuotas muy altas, por lo que se han visto en la obligación de atorar a quien se deje. Eso sí, un ingenioso ciudadano se dirigió a la alcaldesa a través de las inestables redes sociales cuando a doña Marina le dio por escribir un inspirador mensaje a propósito de los días nublados, diciendo que con el clima se antojaba un café; el usuario le increpó que qué tal si se le antojaba mejor pavimentar la ciudad, ya que andaba en esos menesteres de los antojos.