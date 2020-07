Reactiva San Lázaro proceso de designación de consejeros del INE

Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se reactivará el proceso de designación de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), mismos que serán votados en el pleno en periodo extraordinario el 22 de julio.

El proceso quedó suspendido por la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 desde el 18 de marzo, en que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) dio a conocer la lista de 60 personas -30 mujeres, 30 hombres- que serán entrevistadas.

Debido a que el procedimiento quedó inconcluso, se modificaron y recorrieron todas las fechas.

Ahora el acuerdo de los coordinadores parlamentarios avalado por el pleno establece que el 16 de julio el CTE enviará a la Jucopo 4 quintetas –es decir 4 listas, cada una de 5 aspirantes- a consejeros del INE. Por tanto, del lunes 6 de julio al 16 el CTE realizará las entrevistas a los aspirantes.

Cuando la Junta reciba las 4 quintetas abrirá un espacio de reflexión del 16 y hasta el 21 de julio, en que deberá remitir a la mesa directiva de la Cámara los nombres de sus 4 propuestas de consejeros del INE –al menos 2 de ellos deberán ser mujeres-, para su votación en el pleno.

Como establece la Constitución, en caso de que no se someta a votación, no se alcance mayoría calificada de dos terceras partes o no se aprueben las 4 designaciones en la fecha establecida (que tuvo que ser modificada ahora debido a la emergencia sanitaria) , se convocará a sesión del pleno para votar los nombramientos mediante insaculación de las quintetas propuestas por el CTE.

En ese caso, esa votación mediante insaculación sería el 23 de julio.

También como prevé el marco legal, si eso no ocurre tampoco, no se alcanza la votación requerida, y vence el plazo sin que el pleno realice la elección de los nuevos consejeros, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará la designación en sesión pública, mediante la insaculación de las quintetas elaboradas por el CTE.

Esto ocurriría el 24 de julio, según el acuerdo de la Jucopo avalado por el pleno camaral.