Presenta Morena queja contra Laura Rojas por controversia contra militarización

El diputado federal de Morena, Rubén Cayetano, anunció en la máxima tribuna del país, es decir en la Cámara de Diputados, que presentó una queja ante el Comité de Ética del Palacio Legislativo de San Lázaro contra la presidenta, la panista Laura Rojas, por haber presentado una controversia constitucional contra el decreto presidencial que autoriza a las Fuerzas Armadas actuar en tareas de seguridad hasta el 2024.

Al subir a tribuna para fijar posición en el debate de las minutas para actualizar el marco jurídico del T-MEC, Rubén Cayetano reprodujo en su teléfono un audio en el que se escuchaba a Laura Rojas donde afirmaba que retiraría todas las controversias constitucionales que había presentado contra el Ejecutivo por la desaparición de las estancias infantiles en septiembre del 2019. "Quiero decirles que en caso de resultar electa me desistiré de las acciones de inconstitucionalidad y de los amparos en los que he participado, esto en cumplimiento a la obligación que tienen el presidente o la presidenta de la Mesa Directiva la Cámara de Diputados de conducirse con imparcialidad y con institucionalidad, muchas gracias", se escuchó en el audio lo que sería la voz de Laura Rojas.

Cayetano, además de llamarla presidenta legal, pero ilegítima, dijo que Rojas faltó a su palabra con el compromiso de imparcialidad y se dejó llevar por el PAN para presentar este recurso contra el Poder Ejecutivo. Por lo que presentó una queja para que reciba o una amonestación pública o privada, sea removida de las comisiones a las que pertenezca o se le suspenda su dieta. "Esa es su voz compañera Laura Rojas, son sus palabras que se llevó el viento, faltó a su compromiso de imparcialidad dejándose llevar por su partido, el PAN al presentar controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, por mi parte he decidido remitir su conducta ante el Comité de Ética para que en términos del artículo 38 del Código de Ética de la Cámara de Diputados, reciba amonestación pública o privada, sea removida de las comisiones o comités a las que pertenezca o se les suspenda su dieta", explicó Cayetano.

Antes, en conferencia de prensa, el coordinador de Morena, Mario Delgado, reiteró que el grupo mayoritario no comparte el recurso presentado, pero tampoco pueden discutir la facultad que ella tiene para presentar la controversia y adelantó que Morena no se opone a que la Suprema corte de Justicia de la Nación decida sobre este recurso legal. "La diferencia que tenemos con ella, básicamente está en que nosotros no pensamos que el Presidente haya hecho fraude a la Constitución, tal vez hay un vacío por una insuficiencia en la legislación que nosotros aprobamos por unanimidad en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Es una de las reformas con mayor consenso en la historia del país. Entonces, probablemente lo que hicimos como legisladores fue insuficiente para haber detallado de manera más precisa cómo debe ser la acción de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública", dijo Mario Delgado.

Dijo que finalmente será la Corte o el Poder Legislativo la que resuelva y "finalmente tendremos como resultado una mayor certeza para el Ejecutivo y para las Fuerzas Armadas sobre su actuación en materia de seguridad pública. Creo que eso es lo que nos debe importar al final del día, que tengamos un marco jurídico más sólido, en este tema tan importante para el país como es la seguridad pública. Y aquí hay que insistir en que en el tema de seguridad pública debemos evitar la tentación de politizarlo".

Aseguró que es un tema tan importante que se debe evitar politizar y buscar acuerdos porque la inseguridad no tiene color, tienes problemas en todo el país: en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Jalisco, en Sinaloa, están todos involucrados. "La delincuencia no distingue entre quién gobierna ni de qué color eres. Entonces, ahí tenemos que entrarle todos", afirmó.