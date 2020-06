Orgullo nacional; 'El Matador' interactúa con el James Gunn tras su 'legendario' TikTok

En menos de tres horas, el video llegó a manos del aclamado director, productor y guionista de Hollywood James Gunn, quien reaccionó al contenido mencionando la trayectorio deportiva de la leyenda del futbol mexicano.

Poco después, 'El Matador' respondió emocionado ante su mensaje, agradeció y mencionó que no puede esperar para la siguiente entrega de la saga.

Wooow!! Thank you so much. I appreciate your message. I am really excited about it. I can't wait! Ready for the next saga of "Guardians of the Galaxy"!

Best regards @JamesGunn https://t.co/ErkVENeGUj