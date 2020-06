Utilizan osos de peluche en Francia para mantener el distanciamiento social

Una de los principales problemas que enfrenta la sociedad es el distanciamiento social, ya que en algunas ocasiones es prácticamente imposible mantenerse alejados de los demás.

Ante esta medida de prevención, un restaurante en París, Francia, optó por la divertida idea de utilizar osos de peluches para llenar las mesas de su local, con la idea de limitar la cantidad de personas y evitar que el lugar se abarrote.

La idea ha sido bien recibida en redes sociales, donde aplauden la creatividad de los encargados del restaurante.

