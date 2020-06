Joven vive \'odisea\' al intentar encontrar el tanque de gas en su camioneta

En el video captado por una divertida pareja que presenció la situación, la joven da varias vueltas en el vehículo para intentar quedar de frente a la manguera de combustible, pero por alguna razón siempre termina del lado contrario.

Con tres vueltas en total, la pareja se dio por vencida y de dejó de grabar la larga odisea de la chica.

This is the one.



The internet is over.



Shut it all down. This wins.



These people vote... pic.twitter.com/FZLzIXVJyP