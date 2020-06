VIDEO: Mujer es golpeada por hombre mientras bailaba en espectáculo

El material muestra a la mujer realizar los movimientos de baile mientras el público la rodea para observar el espectáculo, momento en el que un sujeto entra en escena para propinar una brutal patada directo al pecho de la mujer, lo que la manda a volar hacia atrás, provocando que termine en el suelo.

De acuerdo a la información que se presume en la red, el agresor habría actuado contra la mujer porque consideraba que los movimientos del baile eran 'provocativos'. Detalla The Sun.

He should rot in jail, but he’s in Pakistan and that means “it’s her fault for dancing.” pic.twitter.com/Ffuq09szhk