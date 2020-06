Tras masacre, no regresa paz en San Mateo del Mar

En la ancestral vorágine de violencia que vive la gente de San Mateo del Mar, la madrugada del lunes 21 de junio fueron asesinadas 15 personas, entre ellas dos mujeres, en Huazantlán del Río, una agencia municipal.

Tras el estallido violento sólo queda un pueblo aterrado, que asegura que a una semana de la masacre no se ha logrado restablecer la tranquilidad y mucho menos la paz, tanto que aún no se puede transitar con seguridad en la zona, denuncian integrantes de la alcaldía única de San Mateo del Mar, órgano conformado por autoridades tradicionales y comunitarias.

En un documento oficial, estas autoridades que se rigen por usos y costumbres y que desconocen al edil Bernardino Ponce, manifestaron que la violencia en San Mateo del Mar no es un conflicto interno entre comunidades ni agencias, tal y como lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que hay intereses económicos externos.

"Es un ataque de un grupo armado, de un agente externo, un empresario con intereses económicos y políticos que coopta a ciudadanos de la comunidad", denunciaron.

Reiteraron que la situación que se vive en esta comunidad indígena es un caso de violencia política y de omisión por parte del Estado.

Tensión

