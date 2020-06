Fallece el artista Santiago Rebolledo

El artista colombiano Santiago Rebolledo Arango, quien vivió en México durante más de 40 años, falleció ayer lunes en Bogotá, así lo confirmaron sus amigos.

Nacido en Bogotá, en 1951, Santiago desarrolló su obra pictórica entre la Ciudad de México y Oaxaca, donde vivió muchos años. Rebolledo fue un artista muy activo para animar y participar en la vida cultural mexicana, pero también para impulsar iniciativas sobre la cultura colombiana en este país, como la Semana Cultural de Colombia en México, que se realizó a finales de los años 90, y la revista La Casa Grande.

Rebolledo, integrante del grupo Suma, produjo obra durante 50 años. Estudió dibujo y color en Bogotá; su padre era el también artista Gonzalo Rebolledo Arboleda.

Radicado en México desde 1975, hizo sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Visuales de San Carlos, en la UNAM. Fue maestro de cartel, pintura y mimeografía en instituciones de la SEP y también con el ISSSTE.

Participó en muy diversas exposiciones colectivas e individuales, y su obra fue reconocida con premios y distinciones a nivel internacional. Las pinturas de Rebolledo aparecieron en diversas publicaciones mexicanas y colombianas, y fueron reconocidas por críticos en diferentes publicaciones.

En 2017, cuando expuso en la galería del Seminario de Cultura Mexicana recordó que llegó a México buscando aprender del Muralismo. Pero entonces exploró otras formas con otros creadores; se integró al grupo Suma y trabajó cerca de artistas como Mario Rangel Faz, Gabriel Macotela, René Freire, José Barbosa, Paloma Díaz y Jesús Reyes Cordero. También trabajó y fue muy amigo de Felipe Ehrenberg.

Varias de sus obras las hizo en una etapa con tierra, como material; eran mezclas de Colombia, México y Oaxaca. Su pintura incluía visualmente elementos de Colombia, sus casas, de los barrios; otras eran obras donde no había evidencias figurativas. En los últimos años trabajó también con fotografía.

Junto a sus pinturas, creó piezas con restos de chatarra y materiales de desecho. Acerca de su obra, dijo en una entrevista: "Me parece absurdo una persona que no tenga conciencia política, y si es artista peor porque el arte es la manifestación de lo que uno ve de la realidad. No voy con el arte panfletario de pintar puños, de pintar armas, pero todas mis cajas, que son hechas con material de desecho, en ellas yo estoy mostrando la realidad donde vivimos, estoy mostrando con esto las calles, los muros, las ventanas, la miseria; son retratos de nosotros. Las cajas son mi manera de representar una realidad que veo que no es bonita, ni de cristales, pero esto es sólo una parte de mi obra. Si únicamente pintara esa realidad, ¡me volvería loco!".