VIRAL: Supuesta nube radioactiva de Chernobyl se dirigiría al norte de Europa

Fue por medio de diversos sitios que se comenzó a difundir la 'noticia' de la nube radiactiva proveniente de la planta nuclear, donde ocurrió el fatal accidente de 1986 que la volvió un zona interesante y 'misteriosa', debido al sin fin de rumores y leyendas que se cuentan relacionados a ella.

Por supuesto no faltaron las teorías que asociaron este rumor con 'el fin del mundo' como parte del inusual año que vivimos.

Sin embargo, la realidad es que este fenómeno fue detectado en los países de Noruega, Suecia y Finlandia, donde especialistas reportaron una pequeña cantidad de isótopos radioactivos no dañinos para la salud, al sur de la Península Escandinava y el Ártico.

Lessina Zerbo, secretario ejecutivo del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, dijo por medio de un comunicado en Twitter que los sensores ubicados en Rusia, habían detectado un ligero aumento en los isótopos radioactivos al norte de Europa, sin embargo, hasta el momento se desconoce el lugar exacto de donde surgieron estos.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN