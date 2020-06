Consultorio Deportivo

El futbol regala muchas vivencias, pero sobre todo amigos, el cambio de colores hace resaltar el verdadero sentido de la amistad, Álvaro Briones “El profe Briones” supo ganarse con quienes trató el alto grado de amigo, la Universidad de la vida, su forma de verla, su ayuda desinteresada, la opinión franca, centrada y siempre de buena fe fueron las características que acompañaron su siempre trato afable.

Iniciamos una gran aventura llena de ilusiones allá por terminar la temporada 92-93 e iniciar una nueva etapa para la 93-94 con Santos Laguna, mostrarnos con orgullo su país y sus tradiciones en la pretemporada en La Serena en la república de Chile, originario de Iquique bromeábamos sobre su nacionalidad de la que siempre se sintió orgulloso. Esas sobremesas nos hacían tener ilusiones, platicábamos de los jóvenes y confiábamos en sus posibilidades, supo adaptarse y comprender las necesidades de muchos de ellos logrando lo mejor de ellos, en el recuerdo me va su ¡chucha como cuidas a Nicolás! ¡oye Jorge Wagner no come! ¿Qué hacemos? De forma anecdótica pudiera contarles cómo lo resolvimos.

Gozaba del cariño de los muchachos, se expresaba con afecto de cada uno, Fernando, Diego, de los nuestros Pedro, Lupe, Monta y Efrén, Rifle, ponía énfasis en los que necesitaban más trabajo, sus jalones de orejas eran aceptados sin reparo, si entre nosotros había algún desacuerdo eran a favor del grupo, sin enojos y nada que no se resolviera con un buen café. Me regaló la amistad y el cariño de su familia, el que he retribuido de la misma forma, echó raíces en esta tierra generosa como los que han llegado y han aprendido a amarla, como todo árbol dio frutos que lo convencieron aún más de radicar con su familia entre nosotros, en esta misma tierra a la que se entregó, agradecido inició proyectos e ilusiones para la comunidad.

Tuvimos oportunidad de acompañar a nuestros muchachos a un partido de veteranos en Durango y lo disfrutó, agradecido y sensible como siempre recuerdo sus palabras a nuestro regreso, por favor dales las gracias a los muchachos sellado con un apretón de manos y un cariñoso abrazo.

A ti querida Carmen, a tus hijos y nietos los abrazo desde este espacio y quedan para nosotros recuerdos, anécdotas, el orgullo de esa primera liguilla para el club y sus palabras cariñosas rematadas con su sello ¡chucha! ¡Hasta la próxima!