Buen día estimados amigos golfistas, bienvenidos a esta nueva columna dedicada a todas aquellas personas amantes de este bello y apasionante deporte de los bastones, el golf. Donde estaremos hablando de torneos locales, regionales, e internacionales, además de reglas y tips de golf.

Agradezco a esta casa editorial la oportunidad que me brinda en este espacio para hablar de este maravilloso deporte.

En esta ocasión hablaremos de la nueva normalidad de cómo se está jugando el golf y porqué es uno de los deportes más seguros de practicar en medio de esta pandemia del COVID-19.

El golf es un deporte que no es de contacto, que se juega de manera individual, donde cada jugador juega con su propio equipo o bastones por regla R 4, se practica al aire libre y en una gran extensión de terreno donde es muy fácil mantener la sana distancia, además de ser un juego pausado donde el golfista constantemente puede aplicarse gel antibacterial o inclusive lavarse las manos.

Tanto en nuestra Comarca Lagunera como en prácticamente en todo el país, los campos de golf ya están abiertos, y club estableció sus propios protocolos de salud en coordinación con las autoridades locales y estatales, además de seguir las recomendaciones establecidas por la USGA y adoptadas por la Federación Mexicana de Golf.

Algunas de estas medidas son: No saludarse con los compañeros de juego, no tocar o quitar el asta bandera, limitar a pocos jugadores por grupo, un solo jugador por carrito, sana distancia en áreas como tees de salida y greens, y limitar a los caddys a realizar actividades donde no tengan contacto directo con los jugadores.

Es por todo esto que el golf profesional fue el primer deporte que se reactivó ya en los Estados Unidos con PGA Tour, el cual tuvo su reinicio del 11 al 14 de junio en la ciudad de Fort Word Texas, con el torneo The Charles Schwab Challenge, en el campo de Rivera C.C. Con controles muy estrictos y muchos test tanto a jugadores como a sus caddys.

Mientras la Gira de Profesionales de nuestro país reiniciará actividades del 12-16 de agosto en el fabuloso campo de Ventanas de San Miguel, en San Miguel de Allende Guanajuato, donde le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro querido amigo y profesional Luis Felipe Torres “Luisaooo”.

En cuanto al golf infantil y juvenil se reinicia con el Torneo Nacional de Inter zonas Lorena Ochoa 2020, el cual fue pospuesto por la contingencia ya que este magno evento debió llevarse a cabo en el mes de abril, el cual se efectuará en tres campos de la ciudad de Cancún, Quinta Roo, los días 23 al 26 de julio, los campos son: Gran Coyote Golf Rivera Maya, Cancún Country Club “El Tinto” y Hard Rock Golf Club Rivera Maya.

Evento en el que estarán participando 5 jugadores (as) de la Laguna del equipo de los Tigers del Campestre Torreón que se ganaron su derecho a representar a la Zona Norte a lo largo de seis etapas en diferentes ciudades del norte, ellos son: El gomezpalatino Pável Vladimir Casa Navarro en la categoría 1213 años varonil, Reda Patricio Safa Grajeda también en la categoría 1213 años varonil, Regina Jiménez Jardón en la categoría 10-11 años femenil al igual que Isabela Hernández Garrido “Chavela” y Luciana Dávila Villalobos en la categoría 8-9 años femenil, suerte y mucho éxito a ellos y a toda la Zona Norte.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.

Si te gusto esta nueva sección háznoslo saber y mándanos tus dudas, sugerencias y comentarios el correo [email protected]