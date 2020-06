La Columna de Rosell

Las disculpas ofrecidas por Renato Ibarra el futbolista ecuatoriano, han estelarizado las primeras planas impresas y digitales. El asunto es sumamente espinoso, cualquier posición que se asuma hiere susceptibilidades sí o sí. Por un lado, están los que piden la cabeza del delantero del América, de plano piden que el extremo no vuelva a jugar futbol profesional en su vida. Por otro lado, los que están por el perdón y la segunda oportunidad, dejando jugar al ecuatoriano ya en este Apertura 2020 que inicia el 24 de julio.

Renato fue acusado por delitos sumamente graves, violencia familiar y tentativa de feminicidio, por agredir física y verbalmente a dos mujeres Lucely Chalá (su pareja) embarazada y Ana Karen Chalá (su cuñada) fue denunciado por Lucely, aprendido y llevado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, cuando enfrentaba una pena de mínimo ocho años en prisión, acordó con su mujer poner a su nombre un departamento y un automóvil logrando su liberación.

¿Quién puede culpar a la señora Chalá de haber llegado a ese acuerdo? Embarazada, con dos hijos, tuvo que ser práctica y ver por su familia. Un servidor opta por imitar lo que el deporte profesional en los Estados Unidos ha implementado desde hace tiempo y que la NFL en específico ha llamado el programa “Cero Tolerancia”. Roger Goodell comisionado de la Liga tiene su “Commissioner´s exempt list” (lista de exentos del Comisionado) es decir, sin importar que el atleta logre salir libre de cargos judicialmente hablando, el comisionado tiene el poder de castigarlo y ponerlo en su lista de suspendidos, según la gravedad del delito será el tiempo que deberá de pasar inactivo.

Ejemplo: el video del corredor Ray Rice corredor de los Cuervos de Baltimore agrediendo salvajemente a su pareja en un elevador, le costó a Rice una suspensión definitiva de la liga. Otro corredor, este de los Jefes de Kansas City Kareem Hunt, golpeó, derribó y pateó a una mujer en un hotel. Hunt fue suspendido de inmediato y fue despedido por los Chiefs. Hunt fue contratado por los Browns el año pasado, cumplió un castigo de los primeros ocho partidos de la temporada y trata de comportarse lo mejor posible.

Nuestro Roberto Osuna entonces taponero de los Azulejos de Toronto en 2018 fue investigado por haber empujado a una mujer en un estacionamiento, al “Cañoncito” le fueron retirados los cargos a cambio de aceptar una fianza de paz en la jurisprudencia canadiense, es decir comprometerse a tener un buen comportamiento por un año, Osuna quedó en paz con la justicia de Canadá pero ahora tenía que enfrentar la política de las Grandes Ligas sobre violencia doméstica, a Roberto no le quedó más remedio que acceder a ser suspendido por 75 partidos o sea 89 días de la temporada sin goce de sueldo, costándole $2.54 millones de su sueldo de $5.3 millones.

Para mi este tipo de políticas de la NFL y MLB son ejemplares, tanto la FEMEXFUT como la Liga MX deberían de implementarlas, para mi punto de vista Renato Ibarra puede continuar su carrera futbolística con cualquier equipo siempre y cuando pague una suspensión que podría ser de uno o dos torneos, es decir un año o seis meses sin goce de sueldo. Sentaría un precedente y dejaría en claro que un abusador sin importar la gravedad de la agresión, debe de estar alerta que puede ser absuelto por la ley, pero no por la liga a la que perteneces. Que sea este caso el parteaguas para que se implementen estas políticas. Los abogados llamados “tiburones” encuentran vericuetos y recursos legaloides del cual pueden servirse delincuentes para evadir la justicia. Sin importar las pruebas más contundentes en su contra. Por eso el deporte en los Estados Unidos ha recurrido a “sus propios tribunales” por llamarles así y ahí si no hay manera de esquivarlos. Creo que si Renato tuviera una suspensión ejemplar todos estarían si no contentos al menos conformes.