Mineros de Carbonífera y Norte piden diálogo con AMLO

Mineros de las regiones Carbonífera y Norte demandaron el establecimiento de una comisión de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solucionar el conflicto generado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que canceló unilateralmente contratos de compras de carbón a empresas, lo cual provocó el cierre de las mismas y desempleo.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC), consideró como irresponsable la determinación de Manuel Bartlett, director general de la CFE, de cancelar contratos con empresas carboníferas y con ello quitarle el trabajo a quienes viven de la venta de ese mineral.

Condenó también que la paraestatal no haya reactivado las compras de carbón a las empresas pequeñas y medianas, de acuerdo a lo prometido por el presidente López Obrador en su gira a Sabinas Coahuila en mayo de 2019.

Recordó que apenas el 25 de junio, trabajadores de Micare y sus familias, transportistas y proveedores protestaron frente a las instalaciones de la CFE, en Nava, Coahuila, y cerraron intermitentemente la circulación de la carretera 57, en Coahuila, lo que paralizó el tráfico hacia y desde la frontera con Estados Unidos

En relación a la suspensión de los contratos de carbón que hizo de manera unilateral la CFE a las empresas Minosa y CICSA, subsidiarias de Altos Hornos de México (AHMSA), expuso que con ello se cancelaron las ventas de las unidades productivas Micare y Dos Repúblicas.

Leija aseguró que los trabajadores desean que el presidente los escuche y reciba a una comisión de auténticos mineros, con el fin de dimensionar los daños económicos provocados por esa medida.

Comentó que la cancelación de los contratos tiene efectos negativos sobre la economía de Coahuila, que es en donde se asienta la principal región carbonífera del país e incluso sobre entidades vecinas.

Ante un numeroso grupo de trabajadores de Micare, expuso que “el movimiento no es de política. No queremos que nos suban a un ring que no es de nosotros, porque lo único que queremos es trabajo”.

Expuso que los obreros de las empresas mencionadas no quieren que se les ubique en un escenario de liquidaciones, sino de trabajo, porque con este sostienen a sus familias.

“Vamos a hacer lo necesario para que el trabajo regrese”, expuso el líder sindical de 14 mil obreros.

Comentó que los trabajadores esperan una respuesta del Gobierno Federal, porque la lucha de los obreros del carbón no es política, ni de empresarios, sino de protección para las familias mineras.

En un pliego petitorio, presentado por la sección 293 del Sindicato Nacional Democrático Minero, la más afectada por la medida de suspensión de contratos, se solicitan los siguientes puntos:

Primero: Atención de las autoridades federales, en concreto, del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para que atienda las peticiones de los trabajadores.

Segundo, el inmediato restablecimiento de la compra de carbón térmico a la empresa Micare, por parte de la CFE.

Tercero, el restablecimiento de las compras a todos los pequeños y medianos productores de la región carbonífera, que no se quede sólo en promesa, como sucedió hace un año.

No ejercer represión en contra de los líderes sindicales que denuncian esta situación.

Y de no obtener una respuesta inmediata, advierte el documento, seguirán las manifestaciones de los trabajadores en vía pública.