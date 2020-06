Familia de Gaby sigue esperando el cuerpo de la joven

Los familiares de Gabriela Gómez, informaron que se dirigen hacia el anfiteatro en Azcapotzalco, donde todavía yacen los restos de la joven víctima del atentado contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues aunque las autoridades les comprometieron la entrega ayer viernes, no han tenido información al respecto.

En entrevista, Máximo Jiménez, tío de la víctima de 26 años, explicó que ayer viernes por la noche les informaron de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que les entregarían el cuerpo para su traslado entre las 19:00 y 22:00 horas, pero no fue así.

Por lo que esta mañana de sábado, junto con José García y su hermana, esposo y cuñada de la fallecida, se dirigen hacia el anfiteatro de Azcapotzalco para conocer los pormenores.

"Lo que me dijeron es que lo iban a trasladar de ahí en Azcapotzalco (anfiteatro) a otro lugar junto con el esposo de Gaby, no me dijeron para qué, pero ellos (las autoridades) iban a poner la transportación, para ya después entregarla", explicó.

Sin embargo, reclamó que más tarde personal del gobierno de la Ciudad de México, del que no recuerda los nombres, les entregó 10 mil pesos a las hermanas de Gabriela, quienes recibieron esa cantidad y se regresaron a Xalatlaco, en el Estado de México para preparar el velorio que será este sábado y funeral que será el domingo.

"No me parece que sea suficiente (dinero) ni lo justo. La jefa de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) comprometió todo el apoyo y no pienso que eso valga su palabra, por eso queremos saber qué es lo que está pasando", alegó.

Dijo que también ayer viernes les negaron el permiso para sacar del auto AVEO en el que viajaban las víctimas, la comida que iban a vender en su negocio del metro Auditorio y dos tanques de gas que iban en la cajuela del auto.

"Son productos perecederos, pero nos dijeron que no se podía y la verdad si me gustaría saber qué es lo que podemos hacer, primero para recuperar el cuerpo y luego saber cómo lo vamos a poder trasladar al pueblo", añadió.

Por lo que pidieron ayuda o asesoría para saber cuáles son los pasos a seguir este sábado.