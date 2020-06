Nuestros subagentes, vestidos de burócratas federales, de esos que despidió la Cuarta Transformación para realizar la descentralización administrativa de algunas de sus dependencias estelares, nos reportan que algo que también se está quedando a medias es la promesa de desconcentrar las oficinas federales desde la capirucha del 'smog' hacia las provincias, algo que no ha resultado nada fácil, y quienes creían que eran "enchiladas" ahora se dan de topes. Para muestra baste un botón: ahí está el caso de la Nacional Financiera, de la que se prometió y prometió su reubicación en Torreón y el cacaraqueado asunto quedó solo en una oficinita en una esquina, donde despachan algunos empleados en cubículos tamaño minimalista (por lo que eso de la Sana Distancia resulta imposible). La realidad es que la oficina no ha servido para impulsar financieramente a los sectores productivos.

Otro ejemplo fue lo que pasó con la Secretaría de Economía Federal también en Torreón, que de la noche a la mañana y por aquello de la "austeridad republicana" le suspendieron el apoyo para la renta, y ahora andan buscando a ver quién les da posada. Lo más curioso, a decir de nuestros subagentes, es que el asunto no para ahí, ya que la oficina de Saltillo también sufrió un recorte y se tuvieron que cambiar prácticamente a dos cuartos rentados en un taller mecánico. El contraste es el considerable incremento que tuvieron en sus sueldos los principales miembros del gabinete presidencial, según sus propias declaraciones patrimoniales, algo raro con la filosofía de esta Administración federal.

**************

Ante la falta de elecciones, las encuestadoras no saben de dónde agarrarse para seguir cobrando… Perdón, para seguir informando. Nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas de esos de tela magitel que venden en los cruceros, nos informan del "reconocimiento" que recibió el "góber" Miguel Riquelme al figurar en el top 5 de los mandatarios estatales mejor evaluados del país por su lucha contra el COVID-19, con 55.8 por ciento de preferencias, según una empresa encuestadora. Según la oficiosa casa demótica, se basaron en el trabajo realizado en cada una de las regiones de la entidad donde se instaló un subcomité de salud, por orden de don Miguel, quien ya se siente hasta epidemiólogo. Pero las lenguas viperinas, que nunca faltan, nos mencionan que esto puede despertar algunas envidias, pues fue el único de los "ocho fantásticos", o sea, de los gobernadores de "bloque opositor"... Perdón otra vez, de las Reuniones Interestatales quincenales contra el fastidioso coronavirus COVID-19, que recibió este "respaldo" de sus ciudadanos. Su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro, logró colarse con un 52.4 por ciento en otro grupo de "relleno" y también el "güero" Rosas Aispuro, mandamás de Durango, quien se quedó con 50.8. De ahí en más, José Ignacio Peralta, de Colima, fue de los peores evaluados, con solo un 19.8 por ciento de respaldo ciudadano en el manejo de la contingencia. Parece que las encuestas siempre favorecen a quienes las pagan, dicen las maldicientes lenguas viperinas. A decir de nuestros subagentes, el que debería recibir esto como una lección es el "joven maravilla", alcalde de la capirucha del sarape y suspirante para la próxima, Manolo Jiménez, quien tuvo que pagar un publirreportaje para posicionarse en su "férrea lucha contra el coronavirus". No se ría, estimado lector. Así como lo lee, don Manolo, novel y precoz, pagó unos tantos pesillos para que la revista Forbes le sacará el publirreportaje de sus acciones en contra del temido virus, y le metió un poco más al presupuesto de la imagen para presumir el contenido de la publicación en unos varios espectaculares que tapizan a la capital de la provincia.

**************

Ya lo reza el conocido y popular adagio: "Cada quien cosecha lo que siembra". Nuestros subagentes, disfrazados de gel antibacterial reducido en agua, se preguntan quiénes son los alcaldes más rebeldes de la provincia de Coahuila que tienen a sus municipios flagelados por el terrorífico COVID-19 y, pese a eso, siguen reacios a ponerse a trabajar; se la pasan peleando y los números no mienten. Según las cifras, el municipio de Torreón, gobernado por Jorge Zermeño, es hoy por hoy la ciudad con mayor número de contagios y de personas fallecidas por coronavirus. Igual, Acuña, gobernada por Roberto de los Santos, quien nomás no quiso sumarse a las acciones interestatales y ya tiene hasta "alerta amarilla" por la falta de camas para hospitalización. La terquedad de los alcaldes ha tenido graves consecuencias para la salud de los ciudadanos que de seguro los llamarán a cuentas. Por el contrario, Monclova, con el alcalde panista Alfredo Paredes, en medio de la pandemia que lo agarró de sorpresa, dio la cara y se puso firme logrando controlar la enfermedad con medidas que no todos vieron bien y fueron bastante impopulares, pero al final logró enderezar el barco. De ahí que los recursos no le alcanzaron para pagar publirreportajes como los de su homólogo de Saltillo. Aunque, el primer priista de Saltillo sí tomó la batuta del subcomité sureste, logrando contener los casos y no saturar las camas COVID, al igual que su homólogo de la 4T Claudio Brees, en Piedras Negras, que prefirió salvaguardar la salud de los nigropetenses que la popularidad o contradecir los decretos estatales.

**********

Con la caída de ingresos por los efectos de la pandemia, una "avispada" dirección municipal en Torreón ha salido al quite para hacer su labor recaudatoria... Perdón, su labor de inspección. Tal parece que la dirección a cargo de Juan AntonioLópez, jefazo de Inspección, ha destronado a una que otra dependencia para eso de ingresar a las arcas municipales en plena contingencia. Nuestros subagentes, disfrazados de vasos de cuba sanitizados, nos cuentan que pareciera que los diferentes restaurantes bar han tenido que soltar una cifra similar a la que pagaron de la licencia de funcionamiento para poder trabajar, ya que desde que se "reactivaron" ciertos giros, como los restaurantes, muchos de los bares quisieron "adecuarse" para salir al quite, por lo que a sus platillos principales, como los nachos, les agregaron queso amarillo y frijoles, además de acatar otras medidas sanitarias. Cuando creían estar listos, ¡zas!, que les cayeron los muchachos de inspección para clausurarles por violentar las medidas y dejarles su respectiva multa, incluso a algunos por "pasarse" del horario establecido, cuando en este rubro aún pueden cerrar hasta las 2:00 de la mañana, aunque ante el temor y confusión les hacen creer que el cierre es hasta la medianoche, pero no, ni el decreto ni el Subcomité de Salud han dicho lo contrario. También cuentan las lenguas viperinas que los cierres los han realizado previo a días festivos, para que los dueños de estos lugares tengan que pagar lo que sea como medida de presión y no se les pasen los días fuertes, y hasta en domingo les han abierto las cajas de la Tesorería municipal para que puedan quitarles los sellos. Y pareciera que con el pago de su multa se vuelven inmunes, ya que no vuelven a ser molestados, como cierto bar del Centro de Torreón ubicado sobre la avenida Bravo, que literalmente se vuelve una verbena popular ante la gran cantidad de "comensales" y sedientos ciudadanos, sin que eso de la Sana Distancia aplique y esto ante los ojos de la autoridad, que hace "mutis".

Con la curva de la pandemia escalando, muchos dicen que una de las mejores estrategias es estar prevenidos ante el tema de los contagios y responder con responsabilidad, cosa que no hicieron en el Instituto del Deporte del municipio de Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de aires lavados de medio uso, nos cuentan el tremendo drama que se armó en las oficinas a cargo de Moisés Arce, quien se "hizo pato" cuando le avisaron que uno de sus subordinados salió positivo en COVID-19, y no avisó, por lo que al día siguientes todos acudieron a las oficinas en el antiguo Banco de México como si nada, hasta que se enteró el molesto y engorroso sindicato de los empleados municipales, quienes les pidieron se retiraran del lugar. Acto seguido, los de confianza, ya con el temor a cuestas también, fueron mandados a sus hogares para que la dirección de Salud sanitizara el lugar. ¿Y luego por qué se queja del incremento de positivos en la ciudad, en una dirección que no es que se muera de la cantidad de chamba que tiene por estos días?