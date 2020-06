Exhortan al gobierno de Coahuila a promover estímulos fiscales

El legislador Gerardo Aguado, indicó que la pandemia por la que atraviesa el estado ha causado estragos en la economía de los ciudadanos, y por ello exhorta al Gobierno de Coahuila a que promueva estímulos fiscales.

Al mencionar que la recuperación económica será lenta, Aguado explicó que con el cierre de negocios incrementaron las deudas fiscales y a proveedores, además del pago de nóminas. "La falta de empleo, de circulante, de consumidores, y si la gente no tiene trabajo, no tiene dinero y no consume, se rompe el círculo del dinero, de la economía".

El legislador dijo que la Constitución Local es de las que no tienen casi referencias a la economía y el deber del estado de fomentarla y protegerla.

Ante esta situación, el diputado propone adicionar el artículo 171 Bis a la Constitución Política de Coahuila para establecer que el Estado, de protección, apoyo y estímulos a las empresas de los sectores social y privado, cuando contribuyan al desarrollo económico y social en beneficio de la colectividad.

Se proponen estímulos fiscales y apoyos financieros cuando la empresa se vea afectada por crisis o factores de cualquier naturaleza, esto con el fin de cuidar los empleos y coadyuvar a su recuperación.