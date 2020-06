Minero se vuelve millonario tras encontrar piedras preciosas en Tanzania

Saniniu Laizer es un minero de la zona de Simanjiro, en el norte del país, que encontró estas dos rocas que son las más grandes que se han encontrado hasta el momento en Tanzania, según las autoridades del país.

El ministerio de Finanzas y el Banco de Tanzania, han decidido comprar estas piedras preciosas, que pesan 9,2 kilos y 5,8 kilos cada una, según reportó hoy el periódico tanzano The Citizen.

Our new billionaire in Tanzania God Bless Tanzania God Bless Saniniu Laizer. It was estimated to be worth 7.8 billion. pic.twitter.com/xSryhM2567

"El sueño de nuestro presidente de convertir el sector de la minería en beneficioso para los tanzanos ha sido, de manera extensa, conseguido", alegó el secretario principal de Minerales tanzano, Doto Biteko, en declaraciones hoy a la prensa.

El presidente de Tanzania, John Magufuli, prometió invertir en el sector de la minería y aumentar los ingresos de dicho sector, y llegó a ordenar al Ejército construir un muro en torno a la única zona donde se cree que hay tanzanita para protegerlo del contrabando extranjero.

We have a new billionaire in #Tanzania@SaniniuLaizer Tanzanians are rich, #Tanzania is a Rich Country and this is the right narrative. Mr Saniniu Laizer makes it to Tanzania’s billionaire list with Tshs. 7.7 Billion from of a record breaking sale of 9KG Tanzanite Stone. pic.twitter.com/rHbtSSERxf