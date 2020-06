VIRAL: Abuelito juega Pokémon Go con 64 celulares a la vez

Un abuelo se ha convertido en la sensación entre los fanáticos del juego para smartphones, Pokémon Go, debido a que ha superado su propio récord al jugar con 64 celulares a la vez, mientras recorre las calles de China.

Chen San-yuan, de 70 años, se volvió fanático del juego desde 2018 después de que su nieto le mostrara el juego. Sin embargo, el hombre llevó su pasión por el titulo a otro nivel, ya que comenzó a jugarlo con 6 y después 11 dispositivos simultáneamente, lo que lo hizo viral en redes sociales.

Ahora Chen avanza a un nivel al mostrarse a bordo de su bicicleta con 64 teléfonos, mientras juega la aplicación que consiste en recorrer calles mientras se atrapa a 'pokémones'.

"Todo comenzó cuando mi hijo me regaló un teléfono móvil en mi cumpleaños, y mi nieto me enseñó a jugar Pokémon Go. Fue todo un descubrimiento", señaló el hombre mayor a EFE.