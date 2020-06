Difunden en redes videos y fotos del tiroteo en CDMX contra Omar García Harfuch

Los hechos tuvieron lugar a las 06:38 horas en la zona alta del paseo de la Reforma, donde un grupo armado arremetió contra el vehículo en el que viajaba Harfuch. Según detalló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo a informes oficiales, Omar García fue trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro, sin embargo, se registraron fallecidos en el atentado.

Por medio de redes sociales, se difundieron videos en los que se escucha el intercambio de disparos que hubo durante el atentado, además de fotografías que muestran el estado ene l que quedó el vehículo en el que iba el secretario de Seguridad.

Photos from the attempted assassination of Secretary of Citizen Security of the City #CDMX pic.twitter.com/ebPLKfXlsI