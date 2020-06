Unión y sufrimiento

El subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, declaró el pasado 16 de abril que la primera fase de la pandemia provocada por el COVID en la Ciudad de México terminaría justo el día de ayer.

"Estamos proyectando que el primer ciclo de la pandemia se extendería hasta que se agoten el 95 % de los casos esperados hasta el 25", declaró el responsable de coordinación de la estrategia de la Federación para el combate del funesto coronavirus, en el marco de una de las conferencias mañaneras que suele realizar el presidente López Obrador.

Para aquel día, en México habían sido reportados 449 fallecimientos en el país. Ayer las mismas autoridades actualizaron la cifra de defunciones por la pandemia; ha alcanzado los 24,324 y contando.

Cierto es que aquel 16 abril López-Gatell precisó que sus estimaciones eran si la población acataba las medidas de prevención, consistentes básicamente en un confinamiento en las casas y observaciones a las disposiciones generales dictadas para evitar los contagios.

Es evidente o bien que los mexicanos no acatamos en términos generales las disposiciones para salvaguardar la salud (al menos en el Valle de México, compuesto por la propia Ciudad de México, más de 20 municipios del Estado de México y 1 municipio de Hidalgo, conformando una megalópolis de más de 30 millones de habitantes), o el doctor López-Gatell se atrevió a dar esa fecha que se cumplió ayer por otros motivos, o simplemente el grupo interdisciplinario que él encabeza erró absolutamente.

Ayer se reportaron 6104 nuevos casos y estamos justo en la semana donde el promedio de contagios es el más alto. Aquel que piensa que se ha logrado aplanar la curva de infectados simplemente no acepta la claridad de los datos que nos dicen que en los últimos días, lejos de disminuir, cada vez hay oficialmente más enfermos de COVID-19.

De nada sirve ahora rasgarse las vestiduras elucubrando si Hugo López-Gatell acertó o no en el manejo de la pandemia que continuamos viviendo. Tampoco cabe ya debatir si en México se hacen el número de pruebas suficientes o no. Cuando uno mira la tasa de letalidad en el mundo, que ronda el 6 %, y aquí es justo del doble, es sencillo desprender que los enfermos si no se diagnostican, no se cuentan (haciendo las conducentes pruebas por supuesto), los cadáveres en cambio son más difíciles de ocultar.

Con el devenir de los días los gobernadores de los estados asumieron la responsabilidad que por ley les corresponde y ellos son los que determinan de manera local cuáles medidas deben tomarse en lo económico y en los propios sistemas de salud para enfrentar la situación, por lo que el rol del subsecretario ya no es tan determinante.

Estamos, eso sí, en una encrucijada. Por un lado es evidente que el riesgo continúa y que este ha matado ya a más de 24 mil personas y que todavía serán más; pero, por el otro, la predicción de que esto amainaría en el Valle de México ayer es un golpe devastador en el ánimo de la gente que ya no está dispuesta a permanecer en la inanición, ya sea por mero fastidio o, peor aún, por la necesidad económica de buscar el sustento.

Tal vez esta sea una oportunidad para llamar a la unión de todos los mexicanos a recomponer el asunto, porque es evidente que no vamos bien, que ha habido fallas y que encima se está creando más división.

Se ha anunciado que la torre Eiffel abrirá sus puertas luego de 104 días de permanecer inoperante por la pandemia. El próximo domingo 5 de julio se cumplirá el mismo plazo desde que se inició la Jornada Nacional de la Sana Distancia a lo que duró cerrada la emblemática torre de París.

Dudo que ese 5 de julio en México se pueda hacer lo mismo de reabrir espacios públicos como los de la capital francesa, con lo cual se demuestra que acá los daños de la pandemia durarán más que con el pueblo francés.

Más allá de buscar culpables, hay que exigir soluciones y rectificaciones, que incluyen, insisto, la unidad. De lo contrario, el sufrimiento seguirá por más tiempo.