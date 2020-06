Explotan en éxtasis por el título de los 'Reds'

Jordan Henderson, capitán del Liverpool, explicó, entre lágrimas, lo orgulloso que está de haber conseguido la primera liga inglesa para el Liverpool en treinta años.

"Es increíble. Estoy muy contento por los chicos, por los aficionados, por la ciudad, por el club. Estoy sobrecogido y muy orgulloso de lo que hemos conseguido", apuntó el capitán en declaraciones a la cadena Sky Sports. El Liverpool se proclamó campeón después de que el Manchester City cayera a manos del Chelsea.

"Cuando ganamos la Champions estábamos en el campo y era más emocionante. Hoy ha sonado el pitido final y no he podido estar con nadie más, pero es un momento que nunca vamos a olvidar en nuestras vidas", señaló enfundado en la camiseta del Liverpool. "Nunca piensas en este momento y cuando llegas no puedes describirlo", afirmó Henderson antes de echarse a llorar.

Por su parte, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que es "increíble ser campeón con este equipo" después de levantar la primera Premier League en treinta años. "Es increíble ser campeón con este equipo. Ha sido muy fácil motivar a los jugadores por la gran historia que tiene el club. Es un logro increíble para mis jugadores, lo es todo lo que han hecho durante los últimos tres años", apuntó el alemán en declaraciones a Sky Sports. El germano apareció en una conexión junto a la leyenda del Liverpool Kenny Dalglish, al que agradeció todo el apoyo que les ha dado.

Además, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, felicitó al Liverpool, campeón de la Premier League. "Enhorabuena a todos los aficionados de Liverpool, al entrenador y a los jugadores. Se lo merecen", dijo Guardiola.