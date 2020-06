Diputado Evaristo Pérez y su esposa, en aislamiento por COVID-19

Desde el miércoles de la semana pasada, Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputado federal por el distrito 01, y su esposa se mantienen en aislamiento en su domicilio. Lo anterior, porque ella dio positivo a COVID-19 y él, hasta la tarde de este jueves esperaba los resultados de la prueba que se practicó.

"Nosotros estamos desde el miércoles de la semana pasada porque mi señora si dio positiva, me hice la prueba yo también y no me han dado el resultado pero; hemos tenido el malestar con ella todos los días con la temperatura y es prácticamente un hecho", indicó Pérez Rivera.

Indicó que los síntomas que presenta son dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar y tos; similares a los que presenta su esposa Esther Talamás de Pérez, por lo que considera que también es positivo a dicha enfermedad, aunque espera los resultados.

El diputado federa aseguró que se encuentra bien y señaló que éste miércoles y jueves han sido mejores días. También señaló que sus dos hijos se realizaron las pruebas y no han presentado ningún malestar.

Pérez Rivera envió un mensaje a la población que aún esta escéptica ante la pandemia del coronavirus y les pidió cuidarse.

"Es preocupante porque estamos observando la relajación total de la población. La gente no cree y es todo un descubrimiento darte cuenta del costo de los medicamentos para poder enfrentar los malestares y pues los trabajadores que tienen salarios muy bajos, con la falta de medicamentos en los hospitales, la verdad es que la van a pasar muy mal", señaló Pérez Rivera.

Por ello recomendó a la población a que cuide su salud, su integridad, que se proteja y consideró que las autoridades tienen que volver a reflexionar en torno al tema de la reactivación económica; porque se está dando un rebrote masivo y no hay suficientes pruebas.