Destroza su Lamborghini 20 minutos después de salir de la agencia

El auto valuado en 7 millones de pesos quedó con la parte trasera completamente destrozada, pero afortunadamente ninguno de los dos conductores resultaron heridos.

Poco después se reportó que el propietario del costoso auto tenía con él apenas 20 minutos, pues ese mismo día había ido por él a la agencia de autos.

En Twitter el suceso se hizo viral rápidamente.

M1 Ossett today - It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD