Gobierno federal no da 'garrotazos a lo tonto al avispero', señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el combate a cárteles de la delincuencia organizada, el Gobierno federal no da "garrotazos a lo tonto al avispero" y al mostrar un mapa de las bandas criminales que operan en el Estado de México, advirtió a los integrantes de estos grupos que se conocen a detalle sus movimientos.

En conferencia de prensa, y ante la negativa de Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de mostrar a detalle los grupos de delincuencia que operan en el Estado de México para no fortalecerlos mediáticamente, el titular del Ejecutivo federal pidió mostrar el mapa de las bandas que operan en esa entidad.

"Nada más por esta ocasión, porque es una información que se tiene que mantener con reserva, pero para que sepan todos, además los involucrados, los que participan en las bandas, de que sí sabemos, de que sí tenemos información.

"Esto lo hacemos diario, no se muestra, pero que sirva nada más para que sepan que no damos garrotazos a lo tonto al avispero, que sí sabemos y que lo más importante es la inteligencia, es más importante la inteligencia que la fuerza. Antes se usaba el Cisen para espiar opositores y andaban detrás de nosotros, viendo qué hacíamos o escuchando llamadas telefónicas, eso ya no se hace, nadie es escuchado en sus conversaciones, nadie es espiado, es inteligencia no espionaje", dijo.