El Espacio de Cerpa

Cuando nos encontramos ya casi para que finalice la mitad de este 2020 que marcará toda una cronología indeseable a lo largo de toda la historia, un deporte que tanto nos apasiona y que prácticamente ya estaría en camino para el “Juego de las Estrellas” como lo es el beisbol, se encontraba en una situación en que todo está como cuando a un bateador con la casa llena, lo tienen en 3 y 2 porque la oficina del comisionado Rob Manfred, mencionó que, el pasado lunes 22, la Asociación de Jugadores de Beisbol de las Grandes Ligas, había rechazado el acuerdo al que se había llegado por lo cual, todo esto se había mostrado con una gran decepción.

Este pacto, si así lo podríamos llamar, ofrecía para que todos los peloteros y la Gran Carpa, trabajaran al unísono para confrontar los obstáculos y los retos que presenta este maldito virus que ya nos tiene hasta la progenitora donde, a los aficionados, se verían y dada la lógica de las circunstancias, una nueva y conmovedora dimensión de una temporada atípica con sus tradicionales y fascinantes juegos de playoffs.

Y ofreció, a los jugadores, algunos beneficios significativos que incluían entre algunos otros, las ganancias totales para los peloteros del 104 por ciento del salario derramado así como en los últimos dos días, las Grandes Ligas acordaron eliminar la postemporada extendida en el 2021 para abordar las preocupaciones de los jugadores así como se propone la Serie Mundial en una sede neutral en uno de los 11 estadios techados o del sur de California por el mes de noviembre o diciembre.

Pero resulta que, el martes anterior y como siempre hay de que hablar, los peloteros y los dueños se pusieron de acuerdo para que la bendita campaña 2020, de comienzo el 23 o 24 de julio con un almanaque de 60 juegos y en el que se supone, el último escollo fue superado el cual se refiere a los protocolos médicos con el famoso COVID-19 con lo que la temporada comenzará con los entrenamientos del 1 de julio.

Por lo tanto uno de los cambios y en el que a mí en lo personal no me agrada, es la regla del bateador designado que, al parecer, se hará vigente en la liga nacional por lo que por esta situación, los mánagers del viejo circuito no se les va a hacer bolas el engrudo y que tal veamos duelos de más carreras que a muchos no les agrada esta clase de juegos.

Pero ¿dónde nos encontrábamos antes de todo este relajo? Pues que Mike Trout le estaba dando la bienvenida a Anthony Rendn después de su temporada 2019 dándole el campeonato universal a los Nacionales así como Mookie Betts colocándose el jersey de los Dodgers al igual que el integrante del clan de los tramposos como Gerrit Cole que después de estar con los fraudulentos Astros, se vestía con la camisa a rayas de los Yanquis pero había más ya que el amigo querido de Yasiel Puig como lo es Madison Bumgarner, ya estaba en el desierto para enrolarse con los Diamantes y que Josh Donaldson, había firmado con el Escuadrón Bomba para poner a los Mellizos en el protagonismo. ¡QUE VIVA EL BEISBOL!