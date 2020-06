Clausuran sitio de venta de gasolina

Un punto de venta clandestina de combustible fue localizado en una propiedad ubicada en el municipio de Morelos.

En el lugar estaban almacenados alrededor de 10 mil litros de diésel y siete mil de gasolina, por lo que este fue clausurado.

Francisco Contreras Obregón, coordinador regional de Protección Civil del estado de Coahuila, dio a conocer que la clausura del lugar, donde fue localizado almacenado el combustible, se realizó la noche del pasado lunes.

Señaló que se acudió al lugar atendiendo la solicitud de apoyo de la Policía Civil Coahuila (PCC), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Coahuila.

Precisó que es una casa donde se opera una transportadora, y en la parte posterior se almacenaba el combustible.

"No cuenta con las medidas de seguridad. Lo principal es que no tiene permiso de Pemex (Petróleos Mexicanos), no es una gasolinera y luego deriva las condiciones de seguridad, pues no cuenta con ningún tipo de extintor", indicó Contreras Obregón.

Y es que, con las altas temperaturas que se registran en el lugar, se corre un mayor riesgo de accidente, situación por la cual, procedieron a colocar los sellos de clausura.

Irregular

Almacenan combustible en una casa: *Clausuran un punto de venta clandestina de combustible en el municipio de Morelos. *Fue localizado en el kilómetro 12 de la carretera estatal número 29, Morelos-Allende, en un lugar que se le conoce como Tronco Mocho.