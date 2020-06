¿Harto? ¿Cansado? ¿Hasta la…?

ué dijo, querido lector, GGC va a volverse un grosero súbitamente? Pues no, no es para tanto, aunque si contestó usted afirmativamente a las preguntas del encabezado de este artículo, entonces estamos en el mismo equipo. Todos los días noticias nefastas y confusas acerca de la pandemia. Todos los días manipulaciones de la información (unas más evidentes y burdas que otras) con tal de sacar ventaja política o de hacer negocios. Todos los días y a todas horas un nuevo mito, un nuevo rumor, una nueva versión de lo que está sucediendo. Y no hay a quién creerle ni a quien irle en este perverso juego: el que no miente deliberadamente lo hace porque está desinformado, el que cree que no está desinformado es porque no tiene idea de lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo.

Así que lo invito, los invito, apreciados lectores, a dar un paseo allá afuera, donde no hay pandemias ni escándalos, mentiras ni inventos, donde podemos pensar un poco en otras cosas. No es necesariamente un paseo por el bosque el que estoy sugiriendo, aunque bien haríamos en reflexionar acerca de cómo uno de nuestros pocos refugios naturales se está acabando por nuestra desatención y descuido. ¿Quiere usted hacer algo al respecto? Lea, infórmese, para que saliendo del encierro pueda adoptar un parque, un bosque, un árbol o una acera, dependiendo de su voluntad y sus posibilidades. La adopción no tiene por qué ser individual o excluyente: varios vecinos que se propongan rescatar el parque descuidado de la colonia lo pueden lograr sumando fuerzas. Si le interesa más el agua, puede usted hacer muchas cosas incluso desde el encierro doméstico. Identificar fugas y desperdicios, pensar en maneras prácticas de ahorrar/reutilizar el líquido, invertir en sistemas sencillos y caseros de captación de agua pluvial. Y sobre todo ayudar a generar conciencia entre su círculo social y familiar. Si no puede adoptar un río o un lago, adopte un tinaco o una cubeta: cada gota ahorrada y bien utilizada hace una enorme diferencia. Pero tal vez prefiera usted enfocarse en cosas más concretas y tangibles, ¿qué le parece repensar dónde consume usted, dónde hace sus compras, y dónde las hará cuando termine todo esto? Si hoy, desde la nostalgia, valora más que nunca al pequeño local, al restorán o puesto de la esquina, al artesano, entonces vaya planeando cuál será la mejor manera de apoyarles en el futuro. Al reenfocar su gasto, será usted parte de la estrategia de reconstrucción económica, aunque no lo crea. Sus nuevos hábitos de consumo serán igual de importantes que cualquier otro apoyo filantrópico que decida usted brindar. Sea generoso con todos, pero también con usted mismo: no se juzgue con demasiada severidad, ni lo haga con los demás, por lo que hayan hecho o dejado de hacer en estos tiempos. Dedique esa energía a contemplar todo lo que ha aprendido y en cómo transmitir a sus cercanos o sus lejanos esos aprendizajes, desde los más mundanos hasta los más profundos. El hecho de aguantar tiempos difíciles nos hace más fuertes y mejores que antes, siempre y cuando sepamos aprovechar y encauzar la experiencia. Lea. Mucho y de todo. Repase la historia, aventúrese en la literatura, descubra y redescubra en las letras y las palabras que mucho de lo que hoy vivimos ya nuestros mayores lo vieron, en mayor o menor medida. Imagine todo lo que quiere hacer cuando esto pase, imagine el tipo de colonia, ciudad, barrio en el que quiere vivir, el tipo de país del que quiere formar parte. Y haga algo al respecto: tras una crisis de esta magnitud todos podremos (o no) ser parte de la reconstrucción. Porque de lo que no cabe duda, queridos lectores, es que no importa qué tan lejos o no los haya llevado en este imaginario paseo: todos regresamos a nuestra realidad, solo que esta vez podremos ayudar a diseñarla, a rediseñarla. Nunca en nuestras vidas nos imaginamos algo de estas dimensiones. Nos toca ahora hacer todo lo que jamás imaginamos que podríamos hacer: repensar a México. Twitter: @gabrielguerrac