Revelan abandono institucional hacia policías

Los policías mexicanos se encuentran en una situación de abandono institucional marcado por bajos salarios, largas jornadas laborales y una capacitación deficiente, afirmó este miércoles la organización Causa en Común.

Estas carencias se explican por la indolencia de políticos que los han condenado al abandono, afirmó la presidenta de la asociación, María Elena Morera, al presentar el resultado de la "Encuesta 2019 ¿Qué piensa la policía?".

Aplicada a 4,422 policías de 28 estados, la encuesta reveló que el 51 % de los policías paga de su dinero su calzado de trabajo, el 44 % compra los cinturones para balas, el 25 % sufraga reparaciones de sus patrullas y el 25 % destina dinero propio para pagar sus municiones.

El 54 % cree que su trabajo como policía no es valorado y además se siente discriminado por los ciudadanos, especialmente los oficiales de los estados de Baja California y Ciudad de México, señaló la encuesta, levantada en línea de mayo a noviembre del 2019 con un nivel de confianza del 93 %.

El sondeo reveló que el 53 % son policías por vocación, que el 20 % entró a la institución por necesidad y un 16 % porque era su mejor opción laboral.

El salario medio mensual de un oficial de la ley es de 11,787 pesos (unos 520 dólares), apuntó la organización.

Morera aseguró que lo peor del abandono de las policías es que "se ha tomado como pretexto para militarizar la seguridad pública", lo que no resolverá la crisis de inseguridad que atraviesa el país, en su opinión.

Las carencias, indicó, son relevantes y preocupan debido a los recientes casos de abusos policiales en el país, donde al menos dos jóvenes murieron tras ser detenidos por agentes de policía en dos estados del país, el occidental Jalisco y el sureño Oaxaca.

Morera dijo que la encuesta destacó que el 65 % de los policías no sabe llevar una audiencia judicial, el 52 % no tiene capacitación en primeros auxilios, el 34 % no tuvo cursos de manejo de patrullas, el 29 % no tiene conocimientos en materia de género y el 19 % jamás fue entrenado en el uso de la fuerza en detenciones.

El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Luis de la Barreda aseguró que el desprecio que muestran las autoridades hacia las policías se refleja en la alta incidencia delictiva que tiene el país.

"Creo que un país como México, que ha despreciado a la policía, está pagando las consecuencias con la alta incidencia delictiva que tenemos al no haber formado policías altamente profesionales", denunció De la Barreda.