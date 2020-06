Locatarios de Toluca piden reanudar actividades

Ante la pandemia por COVID-19, los 400 locatarios de la nave de secas, del mercado Benito Juárez, exigieron al gobierno municipal de Toluca que les permita reanudar sus actividades el 1 de julio, pues no soportan más tiempo sin abrir, además reclamaron que el ambulantaje se apropió de los alrededores de este centro de comercio y de la zona de la Terminal de Autobuses, sin que la autoridad retire o sancione.

Arturo Casas Trigos, uno de los representantes, reclamó que mientras a los negocios establecidos del mercado la Dirección de Desarrollo Económico les pidió bajar las cortinas desde el 11 de mayo, como una medida para inhibir la propagación del COVID-19, en las calles cada vez es mayor el número de vendedores informales.

"Queremos saber cuál es la diferencia, porque hay tanto ambulantes. No les dicen nada, no hay restricciones, a nosotros nos cierran, nos llaman la atención porque debemos abrir sólo algunos y hasta nos advierten sobre multas de 60 mil pesos en caso de incumplir. Por eso estamos pidiendo que nos permitan trabajar, porque podemos aguantar hasta el 1 de julio, pero no llegamos hasta agosto", lamentó.

Los locatarios indicaron que están comprometidos cumplir con todas las medidas sanitarias necesarias para no arriesgarse ellos y tampoco exponer a los asistentes a la propagación del SARS-CoV-2, pero demandaron que la autoridad aplique operativos eficaces e impida el establecimiento de los negocios informales que incumplen con todas las medidas sanitarias.

Indicaron que el comercio informal "es un riesgo no sólo de contagio del virus, porque no llevan cubrebocas, caretas ni otras medidas de protección, sino que generan más basura, inseguridad y no hay quien los controle".