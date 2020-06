'Kun' Agüero es operado de la rodilla izquierda

"Se va a someter a una operación. Una vez que acabe la operación podremos ir sabiendo cuánto tiempo necesitará para volver a jugar con nosotros", apuntó Guardiola.

Agüero, de 32 años, se retiró al descanso del encuentro contra el Burnley con problemas en la rodilla izquierda. Su padre confirmó que tenía una lesión en el menisco y el City señaló que el jugador viajaría a Barcelona para tratarse con el doctor Ramón Cugat.

La duda que plantea la operación es si el argentino podrá estar disponible para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid con el City el próximo mes de agosto. De momento, el City no pone plazos a la recuperación de Agüero.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support pic.twitter.com/Frm07cN3WF