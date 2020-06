Recuerdos del Ayer

Arturo “El Curita’’ Chaires, símbolo del Campeonísimo Chivas, falleció el pasado jueves 18 en su natal Guadalajara. Integrante de la línea defensiva de tres, integrada por Chaires, Guillermo “El Tigre’’ Sepúlveda y José “El Jamaicón’’ Villegas, una defensa impasable tanto a nivel club como a Selección Nacional. Jugó toda su carrera en el Rebaño Sagrado y fue parte importante en la conquista de 12 títulos entre Liga, Copa y Campeón de Campeones. Participó en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Arturo Chaires Rizo, su nombre completo, nació el 14 de marzo de 1937 en la ciudad de Guadalajara. Falleció a la edad 83 años, víctima del Alzheimer. Sus inicios en el futbol fueron en el Oratorio Salesiano de María Auxiliadora, actualmente Colegio Anáhuac, en el equipo Don Bosco del sacerdote Juan Ignacio Sandoval.

“El apodo de “El Curita’’ fue porque estuvo tres años en el Seminario de Guadalajara. Tenía un tío en el Obispado. Lo metieron a estudiar para sacerdote, pero no se le dio. De ahí lo enviaron directo a Chivas’’, así lo consignó Javier Barba Cortés en su libro Memorias de un Campeonísimo, editado en 2018.

En seguida recordó Barba Cortés: “Tenía mucho futbol, sobre todo una buena idea futbolística. Era muy controlado en su carácter, nunca se ponía nervioso. Era muy frío. Hoy en día uno piensa en lo que fueron, lamentablemente padece Alzheimer’’.

“El Curita’’ Chaires debutó con Chivas en la temporada 19601961 y defendió los colores rojiblancos hasta el Campeonato 1970 - 1971, al término del cual decidió retirarse cuando se enteró de que estaba transferible. En 1971 se había formado la Asociación Sindical de Jugadores Mexicanos. Las figuras visibles de este movimiento fueron Carlos Albert (cronista deportivo actualmente) y Antonio Mota del Necaxa.

Del Guadalajara los representantes en el comité directivo de esa asociación eran Arturo Chaires, Gregorio Villalobos y Javier “El Cabo’’ Valdivia, los cuales para la temporada 1971 1972 fueron puestos transferibles. La directiva tapatía les había ofrecido pagarles medio sueldo, pero que no se presentaran a entrenar, por eso “El Curita’’ Chaires decidió retirarse. Finalmente el movimiento fracasó y el Necaxa cambió de franquicia a Atlético Español, la cual recobró hasta la temporada 1991 - 1982 y volvió a su nombre original.

Durante 11 años Arturo Chaires fue titular indiscutible en el Campeonísimo Chivas, la mayor parte jugando al lado de Guillermo “El Tigre’’ Sepúlveda y José “El Jamaicón’’ Villegas, respaldados en la portería por Jaime “El Tubo’’ Gómez e Ignacio “El Cuate’’ Calderón, sus inseparables compañeros. Chivas era la base de la Selección Nacional y “El Curita’’ Chaires no faltaba a las convocatorias para eliminatorias mundialistas y otros torneos.

Vivió la etapa más gloriosa del Campeonísimo Chivas, fue jugador clave en la conquista de cinco títulos de Liga, cuatro de Campeón de Campeones, dos de Copa y uno de Campeón de la Concacaf, 12 en total. Jugó 279 partidos con los rojiblancos. Fue considerado uno de los mejores laterales derechos de la historia del futbol mexicano con una gran capacidad para defender e incorporarse al ataque por su banda.

Participó también en la exitosa gira que realizó el Campeonísimo Guadalajara por cinco países de Europa en el mes de mayo de 1964, durante la cual sostuvo diez partidos en 28 días. En España enfrentó a los equipos Barcelona, con el cual empató a dos goles en la inauguración del Nou Camp, Gijón, Sevilla y Mestalla de Valencia; en Bélgica al Estándar Lieja, en Francia al Lilie, Angers y Roben, en Alemania al Werder Bremen y en Checoslovaquia al Slovan.

El Guadalajara concluyó su gira el 27 de mayo de 1964 en Valencia, España, enfrentando al Mestalla y perdió por dos a uno. El saldo de Chivas fue de diez partidos jugados: ganó dos, empató cuatro, perdió cuatro, anotó 12 goles y recibió 14. Su máximo goleador fue Salvador Reyes con ocho tantos, seguido de los refuerzos Guillermo “El Chatito’’ Ortiz y Raúl Chávez con dos anotaciones cada uno.

A su regreso a México el equipo tapatío fue recibido con todos los honores en el Palacio de Gobierno en Guadalajara ante una multitud que lo aclamó por la exitosa gira realizada por Europa, la recepción estuvo a cargo del Profr. Juan Gil Preciado, gobernador de la entidad, y del Lic. Francisco Medina Ascensio, alcalde de la Perla Tapatía, recibiendo los jugadores la Medalla al Mérito Deportivo.

Posteriormente, en una ocasión que Chivas fue a jugar a la Ciudad de México, el entonces Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos, recibió al equipo en la residencia oficial de Los Pinos para manifestarles su gratitud y agradecimiento por haber puesto en alto el nombre de México en Europa.

Su mejor momento futbolístico lo vivió en el Mundial de Inglaterra 1966, en el que fue titular indiscutible y jugó contra Francia, Inglaterra y Uruguay, bajo la dirección técnica de don Ignacio Trelles. Jugó al lado de Ignacio “El Cuate’’ Calderón, Antonio “La Tota’’ Carbajal, Gustavo “El Halcón’’ Peña, Gabriel Núñez, Guillermo “El Campeón’’ Hernández, Isidoro Díaz, Salvador Reyes, Magdaleno Mercado, Javier Fragoso, Ernesto Cisneros, Enrique Borja, Aarón Padilla, Ignacio “El Gallo’’ Jáuregui y Jesús del Muro.

La última visita que hizo a Torreón fue en el año de 2005 acompañado de Salvador “Chava’’ Reyes para supervisar la Escuela de Futbol de Chivas en Torreón que funcionaba en conocido club del bulevar Gral. Pedro V. Rodríguez Triana, en donde compartieron sus enseñanzas, anécdotas y experiencias con los niños y jóvenes de dicha escuela, dirigida en ese entonces por el exjugador rojiblanco José Luis “El Puma’’ Rodríguez. Con la llegada de Jorge Vergara (QEPD) a la presidencia del Club Guadalajara reactivó a jugadores históricos del Rebaño Sagrado para que se incorporarán a las tareas de la institución como visores, entrenadores y supervisores de las Escuelas de Futbol de Chivas con sede en diferentes ciudades del país.

En el año de 2018 la directiva del Club Guadalajara le organizó un homenaje en el Estadio Akron, en esa ocasión Arturo “El Curita’’ Chaires manifestó: “Es una enorme satisfacción recibir este reconocimiento porque a estas alturas de mi vida no me esperaba esto. Estoy muy agradecido con el club porque todo lo que he hecho en mi vida se lo debo al Guadalajara, lo que hice como futbolista mis nietos no lo vieron y con esto algo recordaran. Mis logros también se los debo a mis compañeros. Es un orgullo haber pertenecido al Campeonísimo Guadalajara’’.

“Este equipo formó el mayor número de jugadores que abasteció al futbol mexicano durante las décadas de los años sesenta y setenta. Por eso Chivas es el equipo más grande del futbol mexicano por todos esos puntos finos que debe tener un club’’, recordó Javier Barba Cortés en su libro Memorias de un Campeonísimo.

El pasado jueves 18 la directiva de Chivas publicó en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Arturo “Curita’’ Chaires, Campeonísimo y pilar de nuestra historia. Su legado y amor por nuestros colores permanecerán para siempre’’.

Vivió la etapa más gloriosa de chivas, fue un símbolo del equipo rojiblanco, destacando por su fidelidad a la institución, ya que fue la única camiseta que vistió durante su carrera profesional, siendo todo un ejemplo de entrega y profesionalismo. ¡Descanse en paz Arturo “El Curita’’ Chaires! ¡Hasta el próximo miércoles!

Sergio Luis Rosas

