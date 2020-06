Cifra de casos positivos de COVID-19 en México supera los 191 mil

En el día 23 desde que comenzó la nueva normalidad México reportó 191 mil 410 casos positivos a COVID-19, 6 mil 288 más que el pasado lunes, así como 23 mil 377 defunciones, un incremento de 793 con respecto al día anterior.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que 24 mil 387 casos conforman la epidemia activa, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y aún pueden transmitir el virus.

Agregó que hay mil 848 defunciones sospechosas que esperan los resultados de las pruebas reactivas para ser confirmadas o descartadas. Agregó que los fallecimientos y los casos que se reportaron en las últimas 24 horas ocurrieron en fechas previas, "al menos en los últimos 10 días, y van saliendo los resultados positivos".

Sobre la ocupación hospitalaria, mencionó que en todo el país hay 26 mil 782 camas para atender COVID-19, 14 mil 955 disponibles y 11 mil 847 ocupadas.

Agregó que hay un total de 9 mil 213 camas de cuidados intensivos o que cuentan con ventilador mecánico para soporte respiratorio, de las que 5 mil 693 están disponibles y 3 mil 520 ocupadas.

En camas generales, Estado de México, Ciudad de México y Sonora tienen la ocupación más alta con 68%, 65% y 59%, respectivamente, mientras que en camas críticas, Estado de México tiene una ocupación de 62%, Baja California 61% y Ciudad de México 54%.

Al actualizar el impacto del COVID-19 en profesionales de la salud, Alomía Zegarra dio a conocer que 39 mil 32 dieron positivo a la enfermedad y 13 mil 145 se mantienen en calidad de sospechosos.

De los contagiados, 41% son enfermeros, 30% médicos, 26% otros trabajadores de la salud, 2% laboratoristas y 1% dentistas.

Detalló que 35 mil 814 recibieron atención ambulatoria, mil 520 fueron hospitalizados pero se mantuvieron estables, mil 506 presentaron gravedad y 192 requirieron intubación. Al día de hoy, 584 trabajadores del sector han fallecido y hay 27 defunciones sospechosas.

Tras el sismo de este martes, Hugo López-Gatell Ramírez dijo que al evacuar sus hogares las personas pueden tener una reacción de abrazarse, por lo que pidió que en la medida posible las familias se preparen para extremar precauciones y si deben desalojar sus casas lo hagan usando cubrebocas y careta.

Mencionó que al regresar a casa es necesario lavarse las manos y que hay posibilidad de que ocurra algún contagio, pero esto no cambiaría el rumbo de la epidemia. "No consideramos que la reunión de personas que fue en el trayecto del sismo sea tan numerosa que cambien el curso de la epidemia; quizá en algunas localidades veamos incremento de casos, pero no será apremiante", aseguró.